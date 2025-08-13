Évek óta először torpant meg a luxuspiac növekedése

A világjárvány óta először torpant meg a globális luxuspiac növekedése tavaly, a szegmens forgalma 1022 milliárd dollárt ért el az előző évi 1000 milliárd dollárról - derül ki a Boston Consulting Group (BCG) és az Altagamma friss kutatásából.

A luxuspiac forgalma a világjárvány idején mintegy ötödével zsugorodott, amit egy 10 százalékos felpattanás követett, de 2013-hoz képest a forgalom mintegy 39 százalékkal növekedett - közölték.

A több mint 7 ezer luxusfogyasztó valamint 150 ezer, legalább 30 millió euró nettó vagyonnal rendelkező magánszemély (HNWI) profilja alapján készült kutatás szerint a tavalyi stagnálás oka, hogy az aspirációs vásárlók - akik évente 2 ezer eurónál kevesebbet költenek luxustermékekre -, valamint a kínai fogyasztók is visszafogták kiadásaikat a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt.

A luxusipar korábbi növekedése mögött álló és a piac legnagyobb szeletét adó aspirációs vásárlók tavaly 623 milliárd eurót költöttek luxuscikkekre, ami minimális csökkenés 2023-hoz képest, azonban számuk folyamatosan csökken: míg 2013-ban még a vevőkör 74 százalékát adták, addig ez az arány 2024-re 61 százalékra esett vissza.

Tavaly több mint egyharmaduk (35 százalék) mérsékelte, vagy teljesen visszafogta kiadásait és inkább pénzügyi befektetéseket, megtakarításokat részesített előnyben vagy egészségmegőrzésre és használt termékekre fordította pénzét, és minden második fogyasztó hivatkozott "pénzügyi sérülékenységre."

A kutatás megállapította, hogy az aspirációs ügyfélkör által keresett márkáknál figyelhető meg a legnagyobb forgalomcsökkenés, míg a legfelső kategóriába tartozó ügyfeleket megcélzó cégek és márkák erősödni tudtak.

Az utóbbi csoportba tartoznak azok a fogyasztók, akik évente 50 ezer eurónál többet költenek luxusra. A lakosság felső 0,6 százalékát kitevő vásárlói csoport a luxusipar tavalyi forgalmának 23 százalékát adta. A 236 milliárd euróra rugó költés az előző évhez képest 10 százalékos, 2013-hoz viszonyítva 168 százalékos emelkedés.

A luxuscikk fogyasztók legfelsőbb rétegének éves költése, autókkal, valamint egészségügyi, wellness szolgáltatásokkal együtt elérik, vagy meghaladják az évi félmillió eurót. A szinte határok nélkül költők közel fele Észak-Amerikában él, majd a sorban Európa következik, de egyre több az ilyen fogyasztó Kínában, Indiában és Délkelet-Ázsiában is - áll az elemzésben.

Az elemzés szerint ennek a fogyasztói csoportnak a vagyona évi 8, létszáma pedig 9 százalékkal növekszik és számuk 2030-ra elérheti az 1,4 milliót, mintegy 100 ezer milliárd eurónyi befektethető vagyonnal.

Ez a réteg biztosítja a luxusipar legstabilabb szegmensének az alapját a BCG szerint.

A közeljövő kilátásaira kitérve, a legvagyonosabb rétegen belül minden második megkérdezett mondta azt, hogy a következő 18 hónapban 5-25 százalékkal növeli kiadásait és 15 százalék vélekedett úgy, hogy hasonló mértékben vágja vissza költéseit. Ugyanez az arány az évi kétezer eurós "büdzsével" rendelkező aspirációs fogyasztóknál 35, illetve 25 százalék volt.

Az elemzés szerint a Z-generáció lehet a luxusipar egyik növekedési motorja a jövőben. Az 1995-2009 között születettek piaci súlya a 2023-as 4 százalékról 2024-ben már 12 százalékra emelkedett és az előrejelzések szerint 2030-ra eléri a 25 százalékot.

A Z generáció 70 százaléka érzi úgy, hogy a globális luxusmárkák kifejezik, amit ők képviselnek - ez az arány 3 százalékponttal nagyobb, mint az Y generációnál (1981 és 1996 között születettek) és 15 százalékponttal nagyobb, mint az idősebbek között - állapították meg.

