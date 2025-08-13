Fegyverkezik Európa - Még a Porsche is beszáll a védelmi iparba

A Porsche Automobil Holding SE a védelmi szektor felé nyit, miután az autóipari nehézségek és amerikai vámok miatt csökkentette éves nyereségvárakozását. A holding a jövőben technológiaorientált védelmi befektetésekre is fókuszál, miközben megőrzi autóipari és ipari technológiai alaptevékenységét.

A Porsche és Piech családok irányítása alatt álló Porsche Automobil Holding SE jelentősen csökkentette éves profvárakozását:

a korábbi 2,4–4,4 milliárd euró helyett 1,6–3,6 milliárd euró lehet az adózott eredmény.

Az első félévben a korrigált profit 1,11 milliárd euró volt, szemben az előző évi 2,11 milliárddal. A visszaesés oka többek között

az autóipari befektetések, a Volkswagen és a Porsche gyengébb teljesítménye,

az amerikai vámok,

a lassuló elektromosautó-piac,

a szigorodó környezetvédelmi szabályok,

és a kínai árháború.

A holding ugyanakkor a védelmi iparban lát új lehetőségeket, és egy diverzifikált befektetési platform kialakítását tervezi.

Hans Dieter Poetsch elnök szerint a cél a védelmi képesség, biztonság és európai ellenállóképesség területén aktív szerepvállalás. A cég kezdetben feltörekvő technológiai vállalatokba fektetne – akár más befektetőkkel közösen –, fókuszálva műholdas megfigyelésre, felderítésre és szenzorrendszerekre, kiberbiztonságra, valamint logisztikai és ellátási rendszerekre. A Porsche SE külön rendezvényt is tervez a védelmi befektetések iránt érdeklődő családi irodák számára.

A Porsche Automobil Holding SE egy német befektetési holding, amelyet a Porsche és a Piech családok irányítanak. A vállalat legfontosabb és legnagyobb értékű befektetése a Volkswagen AG-ben meglévő részesedése, amelyen keresztül közvetett befolyást gyakorol számos ismert autómárkára, köztük a Volkswagenre, az Audira, a Porsche AG-re, a Škodára, a SEAT-ra, a Lamborghinire, a Bentleyre. Fontos megkülönböztetni, hogy a Porsche SE nem azonos a Porsche AG-vel: míg a Porsche AG a sportautók gyártásáért felelős autóipari vállalat, a Porsche SE befektetési és tulajdonosi feladatokat lát el, elsősorban stratégiai irányítással és tőkebefektetésekkel foglalkozik.

