Jó a hangulat a tőzsdéken, még mindig felfelé van az irány

Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,96 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,76 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra.
Mi várható makro fronton?
A német inflációs statisztika már felülvizsgált értéke érkezik, ez várhatóan nem hoz érdemi piaci hatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 458,61
|1,1%
|0,8%
|0,2%
|4,5%
|13,0%
|58,9%
|S&P 500
|6 445,76
|1,1%
|2,3%
|3,0%
|9,6%
|20,6%
|90,7%
|Nasdaq
|23 839,2
|1,3%
|3,6%
|4,6%
|13,5%
|28,6%
|113,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 718,17
|2,1%
|5,3%
|8,0%
|7,1%
|22,0%
|87,0%
|Hang Seng
|24 969,68
|0,3%
|0,3%
|3,4%
|24,5%
|45,9%
|-1,1%
|CSI 300
|4 143,83
|0,5%
|1,0%
|3,2%
|5,3%
|24,6%
|-10,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 024,78
|-0,2%
|0,7%
|-1,0%
|20,7%
|35,5%
|84,0%
|CAC
|7 753,42
|0,7%
|1,7%
|-1,0%
|5,0%
|6,9%
|52,8%
|FTSE
|9 147,81
|0,2%
|0,1%
|2,3%
|11,9%
|11,4%
|45,7%
|FTSE MIB
|41 935,42
|0,8%
|2,9%
|4,6%
|22,7%
|31,3%
|105,2%
|IBEX
|14 859
|0,0%
|3,1%
|6,1%
|28,2%
|39,6%
|103,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 031,3
|-0,2%
|2,2%
|4,1%
|31,1%
|43,8%
|182,8%
|ATX
|4 716,84
|-0,1%
|4,3%
|5,2%
|28,8%
|32,2%
|106,2%
|PX
|2 294,52
|0,3%
|1,7%
|5,8%
|30,4%
|47,2%
|147,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|-1,3%
|4,0%
|7,8%
|38,8%
|67,5%
|171,2%
|Mol
|2 998
|1,0%
|-0,8%
|-1,1%
|9,8%
|9,1%
|65,8%
|Richter
|10 450
|0,5%
|-0,1%
|2,5%
|0,5%
|0,6%
|44,9%
|Magyar Telekom
|1 874
|1,4%
|6,8%
|5,2%
|47,1%
|74,8%
|391,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,22
|-1,2%
|-3,0%
|-7,8%
|-11,3%
|-21,2%
|50,5%
|Brent
|66,15
|-0,8%
|-2,3%
|-6,0%
|-11,5%
|-18,2%
|45,4%
|Arany
|3 343,95
|-0,1%
|-1,2%
|-0,6%
|27,4%
|36,0%
|72,0%
|Devizák
|EURHUF
|395,4
|-0,1%
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|0,4%
|14,5%
|USDHUF
|339,1518
|-0,6%
|-1,5%
|-0,8%
|-14,6%
|-5,9%
|16,0%
|GBPHUF
|457,1299
|-0,1%
|-0,1%
|-0,9%
|-8,1%
|-0,7%
|19,7%
|EURUSD
|1,1659
|0,5%
|0,8%
|-0,3%
|12,6%
|6,7%
|-1,2%
|USDJPY
|148,0450
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|-5,8%
|0,1%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3488
|0,6%
|1,5%
|-0,1%
|7,7%
|5,5%
|3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|120 107
|1,2%
|5,2%
|2,2%
|27,2%
|102,3%
|938,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,3%
|1,8%
|-3,2%
|-6,5%
|9,4%
|538,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|1,8%
|4,7%
|0,7%
|14,4%
|24,9%
|-663,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,03
|0,4%
|-1,4%
|0,1%
|6,2%
|6,8%
|203,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
