Jó a hangulat a tőzsdéken, még mindig felfelé van az irány
Jó a hangulat a tőzsdéken, még mindig felfelé van az irány

Portfolio
A tegnap megjelent amerikai inflációs adat után a befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybank akár nagyobb kamatvágást is végre hajthat, részben ennek örülnek a piacok, de az ukrajnai béke is körvonalazódik. Több meghatározó részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett az elmúlt órákban.
Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,96 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,76 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra.

Mi várható makro fronton?

A német inflációs statisztika már felülvizsgált értéke érkezik, ez várhatóan nem hoz érdemi piaci hatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 458,61 1,1% 0,8% 0,2% 4,5% 13,0% 58,9%
S&P 500 6 445,76 1,1% 2,3% 3,0% 9,6% 20,6% 90,7%
Nasdaq 23 839,2 1,3% 3,6% 4,6% 13,5% 28,6% 113,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 718,17 2,1% 5,3% 8,0% 7,1% 22,0% 87,0%
Hang Seng 24 969,68 0,3% 0,3% 3,4% 24,5% 45,9% -1,1%
CSI 300 4 143,83 0,5% 1,0% 3,2% 5,3% 24,6% -10,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 024,78 -0,2% 0,7% -1,0% 20,7% 35,5% 84,0%
CAC 7 753,42 0,7% 1,7% -1,0% 5,0% 6,9% 52,8%
FTSE 9 147,81 0,2% 0,1% 2,3% 11,9% 11,4% 45,7%
FTSE MIB 41 935,42 0,8% 2,9% 4,6% 22,7% 31,3% 105,2%
IBEX 14 859 0,0% 3,1% 6,1% 28,2% 39,6% 103,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 031,3 -0,2% 2,2% 4,1% 31,1% 43,8% 182,8%
ATX 4 716,84 -0,1% 4,3% 5,2% 28,8% 32,2% 106,2%
PX 2 294,52 0,3% 1,7% 5,8% 30,4% 47,2% 147,4%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 -1,3% 4,0% 7,8% 38,8% 67,5% 171,2%
Mol 2 998 1,0% -0,8% -1,1% 9,8% 9,1% 65,8%
Richter 10 450 0,5% -0,1% 2,5% 0,5% 0,6% 44,9%
Magyar Telekom 1 874 1,4% 6,8% 5,2% 47,1% 74,8% 391,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,22 -1,2% -3,0% -7,8% -11,3% -21,2% 50,5%
Brent 66,15 -0,8% -2,3% -6,0% -11,5% -18,2% 45,4%
Arany 3 343,95 -0,1% -1,2% -0,6% 27,4% 36,0% 72,0%
Devizák              
EURHUF 395,4 -0,1% -0,7% -1,1% -3,9% 0,4% 14,5%
USDHUF 339,1518 -0,6% -1,5% -0,8% -14,6% -5,9% 16,0%
GBPHUF 457,1299 -0,1% -0,1% -0,9% -8,1% -0,7% 19,7%
EURUSD 1,1659 0,5% 0,8% -0,3% 12,6% 6,7% -1,2%
USDJPY 148,0450 0,0% 0,4% 1,0% -5,8% 0,1% 38,5%
GBPUSD 1,3488 0,6% 1,5% -0,1% 7,7% 5,5% 3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 120 107 1,2% 5,2% 2,2% 27,2% 102,3% 938,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,3% 1,8% -3,2% -6,5% 9,4% 538,6%
10 éves német állampapírhozam 2,7 1,8% 4,7% 0,7% 14,4% 24,9% -663,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,03 0,4% -1,4% 0,1% 6,2% 6,8% 203,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

