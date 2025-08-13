Még innen is? Tovább drágulhat a csoki

Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon (október-március) exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt - írja a Reuters.

A világ legnagyobb kakaóbab-termelőjének szabályozó testülete szerdán közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy a lefelé történő módosítás a 2025. október 1-jén kezdődő szezon előtti rossz időjárási viszonyok következménye.

A júliustól augusztusig tartó időszakban az aszály és a betegség akadályozta a termény fejlődését, ami kritikus periódus a következő kakaótermés méretének meghatározásában.

Ez a kiigazítás lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a szerződések esetében a nemteljesítéseket

- nyilatkozta egy névtelenséget kérő CCC tisztviselő.

A Reutersnek több, a becslésben részt vevő szakértő is megerősítette, hogy az előrejelzéseknél rosszabb terméseredmény várható. "A múlt héten kapott adatok megerősítik, amit július eleje óta látunk. A virágok és a fiatal termések halandósági aránya tovább nőtt az aszály hatására." - mondta a szabályozó testület egy névtelenséget kérő munkatársa.

Július elején a CCC már aggodalmát fejezte ki a kakaóültetvényeken tapasztalt magas virág- és fiatal terméshalandóság miatt, de akkor még nem volt hajlandó csökkenteni az exportszerződések volumenét, inkább megvárta az augusztusi előrejelzéseket.

A CCC már 950 000 tonna kakaót értékesített a 2025/26-os szezonra, és csak 250 000 tonna maradt eladásra szeptember végéig. A CCC értékesítési modellje szerint az előrejelzett termés 70-80%-át előre kell értékesíteni, hogy meghatározhassák azt az átlagárat, amelyet a következő szezonra garantált termelői ár megállapításához használnak.

"Nehéz kampányra készülünk, mert alacsony és rossz minőségű az a készlet, aminek az értékesítését át lehetne vinni a következő szezonra " - nyilatkozta egy abidzsani székhelyű exportcég igazgatója.

A rossz termés nem jó előjel a kakaó, csokoládé fogyasztói árának alakulása szempontjából. Pedig ez már régóta dráguló termékcsoportnak számít,

Magyarországon az utóbbi négy és fél évben duplázódott az árszint.

Forrás: Reuters

