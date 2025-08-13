  • Megjelenítés
Mercedes-Benz vezér: ha tovább megyünk ezen az úton, összeomlik az európai autópiac
Mercedes-Benz vezér: ha tovább megyünk ezen az úton, összeomlik az európai autópiac

A Mercedes-Benz vezérigazgatója bírálta a belső égésű motoros autók értékesítésének Európai Unió általi, 2035-re tervezett betiltását, csatlakozva azokhoz, akik megkérdőjelezik a célkitűzést az idei felülvizsgálat előtt.
Ola Kaellenius, a Mercedes vezérigazgatója a Handelsblatt üzleti napilapnak adott interjújában hétfőn kijelentette:

Reális helyzetértékelésre van szükségünk. Különben teljes sebességgel haladunk a fal felé

Hozzátette,

hogy Európa autópiaca "összeomolhat", ha a 2035-ös tilalom életbe lép.

A betiltást, amelyet támogatói Európa zöld törekvései szempontjából kulcsfontosságúnak tartanak, 2025 második felében vizsgálják felül. A kritikusok szerint a tilalom hátrányos helyzetbe hozná az európai autógyártókat, amelyek már most is a gyenge kereslettel, a kínai versennyel és a csalódást keltő elektromosautó-eladásokkal küzdenek.

Kaellenius, aki jelenleg az európai autóipari lobbiszervezet, az ACEA vezetője is, azzal érvelt, hogy a fogyasztók egyszerűen sietnének benzin- vagy dízelmotoros autókat vásárolni a tilalom bevezetése előtt.

A német autóipari vezető adókedvezmények és olcsó áramárak bevezetését szorgalmazza a töltőállomásokon, hogy ösztönözzék az elektromos autókra való átállást.

Természetesen csökkentenünk kell a szén-dioxid-kibocsátást, de ezt technológiasemleges módon kell megtennünk. Nem szabad szem elől tévesztenünk a gazdaságunkat

- mondta Kaellenius.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Florian Wiegand/Getty Images

