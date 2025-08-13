Olajtól az áramig: a nagy árupiaci játékosok új aranybányája Európában

A jelenség hátterében a már jól ismert megújuló energiatermelés gyors bővülése és az ebből fakadó szélsőséges ármozgások állnak. Amikor a szél- és napenergia-termelés meghaladja a keresletet, az árak akár órákra negatív tartományba kerülnek, majd a termelés visszaesésével hirtelen megugranak.
Ez az árvolatilitás azonban ideális terep a gyors reagálásra képes szereplőknek.
A Castleton Commodities International (CCI) szerint a probléma egyben hatalmas lehetőség is. A vállalat – amely hagyományosan olajjal, gázzal és fémekkel kereskedett – a megoldást a nagyméretű akkumulátoros energiatárolókban találta meg. „Ez a leggyorsabb és legjobban skálázható módja annak, hogy kezeljük a szélsőséges volatilitást” – mondta Arie Pilo, a CCI befektetési vezetője.
Nem látod a Brent olaj árát mínusz 50 dollárról plusz 3000 dollárra ugrani egy héten többször, az áramnál viszont ez megtörténhet
- tette hozzá.
A CCI azóta jelentős pozíciót épített ki a tárolói piacon: többségi részesedést szerzett a holland S4 Energy, valamint a brit Lower 48 Energy BESS vállalatokban, és 2027 végéig 600-1000 millió dollárt tervez befektetni egy 10 gigawattos tárolói portfólió megvalósításába. A fejlesztések olyan, megújulókkal bőségesen ellátott piacokra összpontosulnak, mint az Egyesült Királyság, Hollandia és Németország.
Nem a CCI az egyetlen nagy szereplő, amely felfedezte az akkumulátoros tárolásban rejlő kereskedői potenciált. A Vitol a németországi energiatárolói kapacitását 500 megawattra bővítené 450 millió eurós beruházással, míg a Trafigura-támogatású Nala Renewables Belgiumban és Finnországban épít ki egy gigawattos portfóliót. Hasonló irányba lépnek más európai és skandináv kereskedők is, köztük a Norlys Energy Trading és a Danske Commodities.
A tárolókon nem csak nyerészkedni lehet:
a hálózati stabilitáshoz és az árak kisimításához is hozzájárulhatnak.
Napközben, amikor a megújuló termelés csúcson van, feltöltődnek, majd a termelés visszaesésekor visszatáplálnak a hálózatba. Ez csökkenti a fosszilis erőművek beindításának szükségességét és a hálózati feszültségingadozásokat, miközben a kereskedők kihasználhatják az árkülönbségekből adódó arbitrázs-lehetőségeket.
Az akkumulátoros tárolás üzleti modelljét erősíti, hogy az elmúlt évtizedben az akkumulátorok ára felére esett a tömegtermelésnek és a technológiai fejlődésnek köszönhetően. Ráadásul a korszerű egységek több energiát képesek tárolni, gyorsabban reagálnak, és fejlettebb szoftverekkel optimalizálják a visszatáplálás időzítését.
A belépés fő akadálya ma már nem a technológia ára, hanem a megfelelő telephelyek és hálózati csatlakozási engedélyek megszerzése. Azok a szereplők, akik ebben előnyt szereznek, jelentős piaci pozícióra tehetnek szert, miközben egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az árampiaci kereskedelemből.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
