Riasztó figyelmeztetés érkezett: energiahálózati beruházási válság jöhet, ha nem változtatnak a hozamokon

Az E.ON arra figyelmeztet, hogy Németország lemaradhat az energetikai infrastruktúra kiépítésében, ha nem emelik a hálózati beruházások szabályozott megtérülési rátáját. Hasonló problémákkal küzdenek más országok is, köztük Spanyolország, ahol az iparági szereplők szerint a jelenlegi hozamszint nem elegendő a szükséges fejlesztések bevonzásához.

Az E.ON szerdán felszólította a német energiaügyi szabályozó hatóságot, hogy

emelje a hálózati beruházások jövőbeli megtérülési rátáját,

figyelmeztetve, hogy Európa legnagyobb gazdasága lemaradhat az energetikai infrastruktúra kiépítésében - írta meg a Reuters.

A vállalat emellett közölte első féléves számait: 5,5 milliárd eurós korrigált EBITDA-t jelentett, ami 13%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A cég fenntartotta 2025-ös előrejelzését, így továbbra is 9,6-9,8 milliárd eurós korrigált eredménnyel számolnak az év végére.

Míg más országok célzott szabályozási ösztönzőket hoznak létre, Németország azt kockáztatja, hogy lemarad

- mondta Leonhard Birnbaum, az E.ON vezérigazgatója, megerősítve a 2024-2028 közötti időszakra tervezett 43 milliárd eurós beruházási tervet. "Ezért arra kérjük a Szövetségi Hálózati Ügynökséget (Bundesnetzagentur), hogy vegye komolyan a hálózatüzemeltetők ténybeli érveit, és segítse elő az energiaátmenethez, az ellátásbiztonsághoz és a megfizethetőséghez szükséges beruházásokat, ahelyett, hogy akadályozná azokat" - tette hozzá.

Az energiahálózat-üzemeltetők a szabályozók által meghatározott fix megtérülési rátáktól függenek, és felhívják a figyelmet, hogy

nehéz lesz befektetőket vonzani, ha ezeket a felső határokat nem emelik meg.

A német szabályozó hatóság jelenleg 7%-os adózás előtti sajáttőke-megtérülést engedélyez az új infrastruktúrára és 5%-ot a meglévő infrastruktúrára.

Nemcsak Németországban okoz gondot a szabályozott hozamszint: a hálózatüzemeltetők mindenhol stabil, garantált megtérülésért cserébe hajlandók jelentős beruházásokat végrehajtani. Spanyolországban ez az arány jelenleg 5,58%. A spanyol iparági szövetség, az Aelec szerint a villamosenergia-elosztási beruházások esetében legalább 7,5%-os garantált hozamra lenne szükség.

Fennáll a veszélye, hogy a tőke elvándorol, és a beruházások Spanyolországból az EU más országaiba áramlanak, ami veszélybe sodorhatja az energetikai átálláshoz szükséges fejlesztések megvalósítását

– erősítette meg az E.ON vezetőjének gondolatát Marta Castro, az Aelec sszabályozási vezetője.

