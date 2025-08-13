  • Megjelenítés
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon

A MET Csoport belép a belga és holland energiapiacokra a Mega többségi tulajdonrészének megszerzésével - olvasható a közleményükben.

A svájci központú MET Csoport megkapta az összes szükséges hatósági jóváhagyást, és így lezárta a Liège-i székhelyű Mega Group International energia- és távközlési szolgáltató 68,5 százalékos tulajdonrészének felvásárlását - közölte a vállalatcsoport. A fennmaradó 31,5 százalékos tulajdonrész az alapítók, egyben a Mega jelenlegi társvezérigazgatói, Michael Corhay és Thomas Coune kezében marad, akik továbbra is részt vesznek a vállalat vezetésében. 

A Mega Group International elsősorban a belga és holland lakossági ügyfeleknek nyújt földgáz-, villamosenergia- és távközlési szolgáltatásokat.

A 2013-ban alapított vállalat Belgium öt legnagyobb energiakereskedője közé tartozik, közel 500 ezer ügyféllel.

Lakatos Benjamin, a MET Csoport elnök-vezérigazgatója az üzlet kapcsán azt mondta:

Azért döntöttünk a tranzakció mellett, mert hisszük, hogy a lakossági szegmens kulcsszerepet játszik az energetikai értékláncunkban. Meggyőződésem, hogy a Mega lakossági értékesítési tapasztalata és a MET kockázatkezelési rendszere együttesen olyan szinergiákat teremt, amelyek nemcsak számunkra, hanem az ügyfeleink számára is előnyösek lesznek. Mérföldkőként tekintünk a belgiumi és hollandiai akvizícióra, amely kiválóan illeszkedik nyugat-európai stratégiánkhoz.

