Új vezérigazgatója lesz az IKEA-nak

Juvencio Maeztu lesz az IKEA és az Ingka Csoport új vezérigazgatója és elnöke. A jelenlegi vezérigazgató-helyettes, 25 éve dolgozik az IKEA-nál különböző pozíciókban. Pályáját a 2000-es évek elején spanyolországi áruházvezetőként kezdte. A vezérigazgatói feladatokat Jesper Brodintól veszi át, aki 8 év vezetői és 30 év IKEA-nál töltött munka után döntött a továbblépés mellett.

Juvencio 2025. november 5-én veszi át Jesper feladatait, aki 2026. február végéig marad a vállalatnál. Ezt követően Jesper többek között az IKEA Foundation vezető tanácsadójaként folytatja munkáját.

Bár 30 év után szomorúan búcsúzunk Jespertől, biztos alapokon nyugvó stratégiával és tervvel készülünk a következő évekre, és izgatottan várjuk, mit tartogat számunkra a jövő. Juvencio komoly tapasztalatot szerzett mind az IKEA-nál, mind a kiskereskedelemben, és biztos vagyok benne, hogy sikerrel teljesíti majd az előttünk álló feladatokat

– nyilatkozta Lars-Johan Jarnheimer, az Ingka Holding igazgatótanácsának elnöke.

Címlapkép forrása: Shutterstock