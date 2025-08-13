Juvencio 2025. november 5-én veszi át Jesper feladatait, aki 2026. február végéig marad a vállalatnál. Ezt követően Jesper többek között az IKEA Foundation vezető tanácsadójaként folytatja munkáját.
Bár 30 év után szomorúan búcsúzunk Jespertől, biztos alapokon nyugvó stratégiával és tervvel készülünk a következő évekre, és izgatottan várjuk, mit tartogat számunkra a jövő. Juvencio komoly tapasztalatot szerzett mind az IKEA-nál, mind a kiskereskedelemben, és biztos vagyok benne, hogy sikerrel teljesíti majd az előttünk álló feladatokat
– nyilatkozta Lars-Johan Jarnheimer, az Ingka Holding igazgatótanácsának elnöke.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Új vezérigazgatója lesz az IKEA-nak
Cégen belülről érkezik.
Épp most jóárasítják az egyik legjobb befektetést?
Fontos napok előtt a hadiipar.
Evakuáció kezdődött: riasztást adtak ki az államban, ahol Trump és Putyin találkozni fog
A szakértők rekordra számítanak.
Zelenszkij: Ukrajna soha nem adja fel a Donbaszt!
Nem sértheti meg Putyin az ország szuverenitását.
Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből
Egyenes út vezet a sikerhez?
Kiderült, hogyan alakulhat az őszi időjárás Magyarországon
Az átlagostól eltérő hőmérséklet és csapadék várható.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket
A Magyarország felé zajló szállításban állítólag nincs probléma.
Kiderült, mekkora gazdasági erőt képvisel a magyar zeneipar
Meglepő számok érkeztek.
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.