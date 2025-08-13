  • Megjelenítés
Változások a Mol vezetésében
Változások a Mol vezetésében

Vezetői változásokat jelentett be a Mol: 2025. augusztus 15-től Székely Ákos veszi át a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztot, míg Simola József a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatójaként folytatja pályafutását.

A Mol bejelentette, hogy 2025. augusztus 15-től vezetői pozícióváltás történik a vállalatnál.

Simola József, aki 2011 óta tölti be a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót, a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét, Pethő Zsolt helyét átvéve.

A pénzügyi vezetői posztot Dr. Székely Ákos veszi át, aki 2013 óta dolgozik a Molnál, és az elmúlt években több pénzügyi területért felelt, köztük a kontrolling, számvitel és adózás koordinálásáért.

