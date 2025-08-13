Váratlan fordulat a gyógyszerpiacon: Trump vámtervei hetekkel tolódtak ki

Donald Trump elnök kormányzatának gyógyszerimport-vizsgálati eredményei és az ehhez kapcsolódó új vámok bejelentése valószínűleg még hetekig várat magára - állítja négy hivatalos és iparági forrás a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. Az indoklás szerint az elnök más ügyekre összpontosít.
Howard Lutnick kereskedelmi miniszter áprilisban, a külföldi gyógyszergyártástól való függőség nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló eljárás elindításakor azt jelezte, hogy az eredmények május közepe és június közepe között várhatók. A globális gyógyszeripari vállalatok már készülnek a vizsgálat kimenetelére, amely ágazat-specifikus vámokat vezet be. Trump szerint ezek a vámok kezdetben alacsonyak lennének, de idővel akár 250%-ra is emelkedhetnének.
Egy európai kormányzati tisztviselő és egy, a Fehér Ház folyamatait ismerő forrás, valamint két európai gyógyszeripari vállalat forrása is megerősítette a Reuters-nek, hogy a jelentés és a vámok bejelentése nem várható a közeljövőben, valószínűleg hetekbe telik még.
A Fehér Ház szóvivője, amikor ezekről az értesülésekről kérdezték, óvatosságra intett, mondván, hogy ezek puszta spekulációk, hacsak a Fehér Ház nem erősíti meg őket. A szóvivő nem mondott további részleteket a gyógyszeripari vagy a félvezetőipari vizsgálatok időzítéséről.
A vizsgálat a kész vényköteles gyógyszerektől kezdve a hatóanyagokon (API) át a nyersanyagokig terjedő gyógyszerimportot vizsgálja. Lutnick korábban azt mondta, hogy a jelentésen alapuló vámterv július végére készül el, majd július 29-én ezt további két héttel tolta ki.
Az Egyesült Államok kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötött az Egyesült Királysággal, Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval, amelyek kedvezőbb feltételeket ígérnek gyógyszerexportjukra, mint amilyeneket várhatóan globálisan kivetnek majd az ágazatra.
Egy európai kormányzati tisztviselő szerint augusztus vége előtt valószínűtlen a bejelentés,
de figyelmeztetett, hogy az időzítés változhat egyéb fejlemények függvényében. Egy európai gyógyszergyártó forrása szerint a Trump-adminisztráció jelenleg az USA-Oroszország csúcstalálkozóra összpontosít Alaszkában, ezért ezen a héten nem várható bejelentés.
A gyógyszeripari termékekre kivetett amerikai vámok a Trump-kormányzat által bejelentett ágazati vámok legújabb sorozatát jelentenék a fémek és autók után, amelyek egyes közgazdászok szerint növelni fogják az amerikai fogyasztók költségeit.
