Váratlan fordulat a gyógyszerpiacon: Trump vámtervei hetekkel tolódtak ki

Trump-kormányzat gyógyszerimport-vizsgálatának eredménye és az új vámok bejelentése heteket késhet.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Donald Trump elnök kormányzatának gyógyszerimport-vizsgálati eredményei és az ehhez kapcsolódó új vámok bejelentése valószínűleg még hetekig várat magára - állítja négy hivatalos és iparági forrás a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. Az indoklás szerint az elnök más ügyekre összpontosít.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter áprilisban, a külföldi gyógyszergyártástól való függőség nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló eljárás elindításakor azt jelezte, hogy az eredmények május közepe és június közepe között várhatók. A globális gyógyszeripari vállalatok már készülnek a vizsgálat kimenetelére, amely ágazat-specifikus vámokat vezet be. Trump szerint ezek a vámok kezdetben alacsonyak lennének, de idővel akár 250%-ra is emelkedhetnének.

Egy európai kormányzati tisztviselő és egy, a Fehér Ház folyamatait ismerő forrás, valamint két európai gyógyszeripari vállalat forrása is megerősítette a Reuters-nek, hogy a jelentés és a vámok bejelentése nem várható a közeljövőben, valószínűleg hetekbe telik még.

A Fehér Ház szóvivője, amikor ezekről az értesülésekről kérdezték, óvatosságra intett, mondván, hogy ezek puszta spekulációk, hacsak a Fehér Ház nem erősíti meg őket. A szóvivő nem mondott további részleteket a gyógyszeripari vagy a félvezetőipari vizsgálatok időzítéséről.

A vizsgálat a kész vényköteles gyógyszerektől kezdve a hatóanyagokon (API) át a nyersanyagokig terjedő gyógyszerimportot vizsgálja. Lutnick korábban azt mondta, hogy a jelentésen alapuló vámterv július végére készül el, majd július 29-én ezt további két héttel tolta ki.

Az Egyesült Államok kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötött az Egyesült Királysággal, Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval, amelyek kedvezőbb feltételeket ígérnek gyógyszerexportjukra, mint amilyeneket várhatóan globálisan kivetnek majd az ágazatra.

Egy európai kormányzati tisztviselő szerint augusztus vége előtt valószínűtlen a bejelentés,

de figyelmeztetett, hogy az időzítés változhat egyéb fejlemények függvényében. Egy európai gyógyszergyártó forrása szerint a Trump-adminisztráció jelenleg az USA-Oroszország csúcstalálkozóra összpontosít Alaszkában, ezért ezen a héten nem várható bejelentés.

A gyógyszeripari termékekre kivetett amerikai vámok a Trump-kormányzat által bejelentett ágazati vámok legújabb sorozatát jelentenék a fémek és autók után, amelyek egyes közgazdászok szerint növelni fogják az amerikai fogyasztók költségeit.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver