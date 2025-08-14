  • Megjelenítés
A Deutsche Telekom is beszáll a védelmi iparba
A Deutsche Telekom is beszáll a védelmi iparba

A Porsche és a Deutsche Telekom tárgyalásokat folytat egy új, 500 millió eurós kockázati tőkealap létrehozásáról, amely európai védelmi technológiai vállalatokra összpontosítana - írta a Bloomberg.

A Porsche szerdán jelentette be, hogy védelmi ipari befektetésekre hoz létre alapot, kihasználva az európai katonai kiadások növekedését. Korábbi követelményét pedig visszavonta, miszerint csak olyan vállalatokba fektethet be, amelyek kettős felhasználású, civil és katonai alkalmazásokkal egyaránt rendelkező technológiákat fejlesztenek.

Az új alapot a DTCP, egy hamburgi székhelyű befektetési cég fogja kezelni, amely korábban a Deutsche Telekom leányvállalata volt, mielőtt egy évtizede leválasztották. A Deutsche Telekom az egyik fő befektetője. Az új védelmi alap mérete és összetétele még változhat a bennfentes források szerint.

Az európai kockázati tőkebefektetők egyre inkább a védelmi szektor felé fordulnak, miután a kontinens több százmilliárd eurót különített el újrafegyverkezésre. Olyan befektetési cégek, mint a Lakestar, a Tikehau Capital és a CVC Capital Partners gyűjtenek tőkét a korábban etikai és üzleti korlátok miatt népszerűtlen szektorban való befektetésekhez.

A Porsche-nek már van együttműködése a DTCP-vel.

2023-ban befektetett egy DTCP növekedési tőkealapba, és tavaly a két cég létrehozta az Incharge Capital Partners kockázati tőkealapot, amelyben a Deutsche Telekom is befektető. Mind a Porsche, mind a DTCP befektetett már kettős felhasználású technológiába a német Quantum Systems dróngyártó cégen keresztül, amely májusban több mint 1 milliárd dolláros értékeléssel gyűjtött tőkét.

