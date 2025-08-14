A Deutsche Telekom is beszáll a védelmi iparba

A Porsche szerdán jelentette be, hogy védelmi ipari befektetésekre hoz létre alapot, kihasználva az európai katonai kiadások növekedését. Korábbi követelményét pedig visszavonta, miszerint csak olyan vállalatokba fektethet be, amelyek kettős felhasználású, civil és katonai alkalmazásokkal egyaránt rendelkező technológiákat fejlesztenek.
Az új alapot a DTCP, egy hamburgi székhelyű befektetési cég fogja kezelni, amely korábban a Deutsche Telekom leányvállalata volt, mielőtt egy évtizede leválasztották. A Deutsche Telekom az egyik fő befektetője. Az új védelmi alap mérete és összetétele még változhat a bennfentes források szerint.
Az európai kockázati tőkebefektetők egyre inkább a védelmi szektor felé fordulnak, miután a kontinens több százmilliárd eurót különített el újrafegyverkezésre. Olyan befektetési cégek, mint a Lakestar, a Tikehau Capital és a CVC Capital Partners gyűjtenek tőkét a korábban etikai és üzleti korlátok miatt népszerűtlen szektorban való befektetésekhez.
A Porsche-nek már van együttműködése a DTCP-vel.
2023-ban befektetett egy DTCP növekedési tőkealapba, és tavaly a két cég létrehozta az Incharge Capital Partners kockázati tőkealapot, amelyben a Deutsche Telekom is befektető. Mind a Porsche, mind a DTCP befektetett már kettős felhasználású technológiába a német Quantum Systems dróngyártó cégen keresztül, amely májusban több mint 1 milliárd dolláros értékeléssel gyűjtött tőkét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Gigantikus fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt
Dőlnek a dominók.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készített elő Trump elnök Putyinnak
Holnap lesz a nagy megbeszélés.
Mutatunk egy elit klubot Magyarországon, ahova 400 ezer forintos fizetéssel bekerülhetsz!
Sok változás történt a prémium banki limiteknél.
Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz
Kihirdették a közlönyben.
Váratlan fordulat a gyógyszerpiacon: Trump vámtervei hetekkel tolódtak ki
Most épp más dolga van az elnöknek.
Döntött az Egyesült Államok: fontos engedélyt kapott Oroszország
Zajlanak az előkészületek.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.