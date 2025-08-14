  • Megjelenítés
Budapest geotermikus területe koncessziós védelem alá került, visszavonták a PannErgy kutatási engedélyét
Budapest geotermikus területe koncessziós védelem alá került, visszavonták a PannErgy kutatási engedélyét

Visszavonták a PannErgy kutatási engedélyét, miután Budapest teljes geotermikus termálforrás-környezetét zárt koncessziós területté nyilvánították - közölte a PannErgy.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 7/2025. (VII. 31.) számú rendelete azt jelenti, hogy a termálvízhez kapcsolódó kutatás, kitermelés és hasznosítás a jövőben

csak állami koncesszió birtokában végezhető.

A döntés indoka, hogy a főváros termálvíz-készleteit a hatóság különösen érzékenynek és sérülékenynek tekinti, ezért egységes, központi kezelésre van szükség. Ennek részeként a PannErgy Budapest közelében tervezett geotermikus projektjének célzónája is a zárt területbe esik.

A hatóság a PannErgy korábban kiadott kutatási engedélyét visszavonta. Így a cég a térségben csak akkor indíthat új geotermikus beruházást, ha koncessziós jogot szerez. A vállalat közölte: mérlegeli a jogi, szakmai és üzleti lehetőségeket, és ezek alapján dönt egy esetleges budapesti projekt sorsáról.

A PannErgy árfolyama ma 1,3 százalékot emelkedett, míg idén 0,6 százalékot esett.

