Csődből a milliárdos árbevételig: így fejlődik a legendás magyar ital márka

A Szobi márka több évtizedes múlttal rendelkezik, bár voltak nehezebb évei is, most újra nagy népszerűségnek örvend. Most egy sajtóesemény keretében mutatták be a legutóbbi fejlesztéseiket és a közeljövő beruházásait. A szörp és üdítőitalgyártó mindezeknek köszönhetően az elmúlt években megduplázta a termelését.

Érdekes fejlődéstörténete van a Szobi szörpnek - derül ki a cég által kiadott közleményből. Az 1967-ben alapított Szobi Szörp Gyümölcsfeldolgozó Szövetkezeti Közös Vállalkozást hét termelőszövetkezet hozta létre azzal a céllal, hogy feldolgozzák és értékesítsék azokat a gyümölcsöket, amelyek nem kerültek friss fogyasztásra. A márka hazai és nemzetközi szinten is ismertté vált. A rendszerváltás fordulópontot jelentett: a cég 1990-ben részvénytársasággá alakult, majd még ugyanebben az évben a francia Teisseire privatizálta. 2002-ben a cég új logóval, 2003-ban megújult gyümölcslé-arculattal jelent meg. 2005-ben a Szobi ismét magyar többségi tulajdonba került: a korábbi két magyar vezető együttesen a részvények 90%-át szerezte meg. Csakhogy a márka nem tudta megismételni korábbi sikereit. A hibás üzletpolitika eladósodáshoz és csődhöz vezetett, ezért a vállalat 2007-ben bezárt. A történet azonban nemsokra ismét pozitív irányt vett. Már több mint másfél évtizede van új tulajdonban a Szobi, a Szobi Italgyártó Kft. 2009-ben alakult meg és a Sári családhoz köthető.

A termékek nevei a mai vásárlóknak is ismerősek lehetnek, ugyanis találkozhatnak velük a fogyasztók a boltok polcain - fejtette ki a közlemény szerint Sári Tibor, a Szobi Italgyártó Kft. ügyvezetője. Később a szörpök gyártásáról az üdítőgyártásra került a fókusz. A kétezres évek elején a gyümölcssűrítmények helyett kizárólag ivólé előállítására rendezkedtek be a Szobi üzemében, amiből azonban túlkínálat volt akkor a piacon.

Ez a stratégia akkor nem volt célravezető. Miután átvettük a Szobi gyártását, megreformált, és mai szemmel visszatekintve jó üzleti stratégia alkalmazásába kezdtünk. Üdítők és szörpök gyártásával ugyanis egyaránt elkezdtünk foglalkozni, amelyek széles minőségi választéka jelenleg jól kiegészíti egymást. 1 literes kiszerelésű termékekből jelenleg 46 félét gyártunk, továbbá 2 deciliteres kiszerelésből 44 félét. A szobi üzemben gyártott Tetra Pak kiszerelésű termékekből saját tulajdonú márkánk a Szobi, a Golden Valley és Fruit Garden. Ezenkívül gyártunk különböző kereskedelmi hálózatoknak saját márkás termékeket is, illetve export vevőknek jogdíjas termékeket egyaránt” – mutatott rá a Szobi Italgyártó Kft. ügyvezetője a közlemény szerint.

A fejlesztésekről

A napokban a vállalat legutóbbi fejlesztéseit mutatták be egy eseményen. A 2020-as és 2021-es évben összesen közel félmilliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre. A Szobi 474 millió forintot meghaladó befektetése valamivel több mint 237 millió forint hozzájárulást kapott költségvetési forrásból.

Tavaly év elejétől a gázüzemű gőzkazánokat kiváltották egy melegvíz előállító kazánnal, ami 60%-os energiamegtakarítást eredményez. Az EU-szabályozásnak megfelelően 2024. július 1-jétől rögzített kupak kerül a Tetra Pak csomagolóanyagokra. Ehhez szintén fejlesztés volt szükséges, amely 2024. júniusára sikeresen meg is valósult. Idén tavasszal átadásra került egy új, nagyobb tárolókapacitást biztosító polcrendszer, amivel pedig a Szobi megduplázta a raktári tároló kapacitását.

Jelenleg is van folyamatban lévő újításunk.

Már az utolsó fázisában van egy újabb raktári beruházásunk, amelynek részeként robotizálás van folyamatban.

Ez várhatóan még idén ősz elején átadásra kerül. Mindezzel egy innovatív raktárfejlesztést zárunk majd le, amely szintén támogatja működésünket, ideértve az automatizált raktározást is” – mondta Sári Tibor, a Szobi Italgyártó Kft. ügyvezetője.

A bemutató esemény - melyen részt vett egyébként Vitályos Eszter kormányszóvivő is - apropója kapcsán ismertették a társaság fő pénzügyi mutatóit is. Ezek szerint 2024-ben az értékesítés nettó árbevétele elérte a 4 milliárd forintot, miközben 2020-ban ez 2 milliárd forint alatt volt.

A koronavírus-járvány időszakában az aktuális piaci és gazdasági körülmények ugyan enyhén visszavettek a növekedés üteméből - állapították meg a közleményben.

Címlapkép forrása: Forrás: Szobi Italgyártó