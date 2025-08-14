Debrecenben nyit BYD autókereskedést az AutoWallis

Az AutoWallis megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatni fogja a vállalat további növekedését - áll az AutoWallis közleményében.

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról. A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy az AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját.

A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit.

A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, a debreceni BYD kereskedés kiemelt helyen, Magyarország második legnagyobb városának egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el. Az AutoWallis továbbra is elkötelezett a fenntartható működés, a zöld közlekedésre való átállás mellett, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is – tette hozzá Antal Péter.

Az AutoWallis árfolyama ma 1,2 százalékos mínuszban van, idén pedig 5,5 százalékkal került feljebb.

