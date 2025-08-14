  • Megjelenítés
Impulzusra várnak a befektetők
Impulzusra várnak a befektetők

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban a kereskedelmi háborús hírekre figyelnek a befektetők, illetve az amerikai gazdaság kilátásaival és az inflációval kapcsolatos értesülések mozgatják az indexeket. Ami a konkrét, mai gazdasági eseményeket illeti, ma érkezik az amerikai heti munkaerőpiaci adat és a termelői árindex is, ezek mind a kamatpályát erősen befolyásoló tényezők lehetnek, szóval akár a tőzsdéken, akár a dollár piacán heves mozgásokat válthatnak ki majd a friss információk. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig iránykeresés zajlik.
Nincs nagy mozgás

A piacnyitást követően nincsenek nagy mozgások az európai tőzsdéken, a FTSE 100 0,1 százalékot esett, a DAX és a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb került.

Óvatos nyitás a magyar tőzsdén

Felemás a hangulat a hazai blue chipek piacán.

Óvatos nyitás a magyar tőzsdén
Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég

A Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, 27%-os működési nyereségnövekedést jelentett a második negyedévben, amit elsősorban a mesterséges intelligencia szerver üzletágának erősödése támogatott - számolt be a Cnbc.

Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég
Saját részvényeket vett az Opus

Az Opus a 2025. április 8-án bejelentett tájékoztatásnak megfelelően 2025. augusztus 13-án 36 703 db saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank Zrt. közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 585,23 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 42 813 622 db, csoport szinten összesen 161 226 443 db (23,09%).

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,4 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,36 százalékot esett, míg a CSI 300 0,85 százalékos mínuszban áll.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,03 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon a KSH az ipari termelés részletes statisztikája mellett az építőipar júniusi adatait publikálja, míg az MNB a jegybank statisztikai mérlegének friss beszámolójával érkezik. A brit GDP mellett az Eurostat is közzétesz néhány adatot, de ezeknél fontosabb lehet az amerikai heti munkaerőpiaci adat és a termelői árindex.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 922,27 1,0% 1,6% 1,2% 5,6% 13,0% 61,0%
S&P 500 6 466,58 0,3% 1,9% 3,3% 9,9% 19,0% 91,7%
Nasdaq 23 849,04 0,0% 2,3% 4,7% 13,5% 25,5% 113,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 43 274,67 1,3% 6,1% 9,4% 8,5% 19,4% 86,1%
Hang Seng 25 613,67 2,6% 2,8% 6,1% 27,7% 49,1% 1,5%
CSI 300 4 176,58 0,8% 1,5% 4,0% 6,1% 25,3% -9,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 185,59 0,7% 1,1% -0,3% 21,5% 35,8% 86,1%
CAC 7 804,97 0,7% 2,2% -0,3% 5,7% 7,3% 54,8%
FTSE 9 165,23 0,2% 0,0% 2,5% 12,1% 11,3% 48,2%
FTSE MIB 42 186,37 0,6% 2,9% 5,3% 23,4% 31,8% 108,3%
IBEX 15 019,9 1,1% 3,3% 7,2% 29,5% 40,1% 107,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 739,9 0,7% 3,6% 4,8% 32,0% 45,8% 185,0%
ATX 4 720,15 0,1% 3,6% 5,3% 28,9% 32,4% 108,1%
PX 2 299 0,2% 1,4% 6,0% 30,6% 47,6% 150,8%
Magyar blue chipek              
OTP 30 420 1,1% 5,4% 8,9% 40,2% 72,1% 174,1%
Mol 2 998 0,0% -0,3% -1,1% 9,8% 8,5% 68,0%
Richter 10 490 0,4% 2,5% 2,8% 0,9% 1,4% 45,1%
Magyar Telekom 1 900 1,4% 8,6% 6,6% 49,1% 78,2% 394,8%
Nyersanyagok              
WTI 63,68 -0,8% -2,6% -8,5% -12,1% -20,2% 50,8%
Brent 65,66 -0,7% -1,9% -6,7% -12,1% -18,8% 45,7%
Arany 3 358,35 0,4% -0,6% -0,2% 27,9% 35,9% 72,4%
Devizák              
EURHUF 395,3500 0,0% -0,7% -1,1% -3,9% 0,5% 14,6%
USDHUF 337,3438 -0,5% -1,5% -1,3% -15,1% -6,1% 15,7%
GBPHUF 458,3049 0,3% 0,5% -0,7% -7,9% -0,4% 20,0%
EURUSD 1,1720 0,5% 0,8% 0,2% 13,2% 7,0% -1,0%
USDJPY 148,1600 0,0% 0,5% 1,1% -5,7% 0,8% 38,6%
GBPUSD 1,3573 0,6% 1,8% 0,5% 8,4% 5,8% 3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 123 360 2,7% 7,2% 4,9% 30,7% 103,5% 946,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,22 -1,2% 0,1% -4,4% -7,7% 9,7% 502,3%
10 éves német állampapírhozam 2,64 -2,3% 1,5% -1,7% 11,7% 24,4% -696,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,04 0,1% -1,3% 0,3% 6,3% 9,1% 212,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
