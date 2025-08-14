Meglepően rossz gazdasági adatok jöttek - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Eséssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos mínuszban kezdett, az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq pedig szintén 0,3 százalékot gyengült. A hangulatromlás egyértelműen azt követően történt, amikor megérkeztek a termelői inflációs számok az USA-ból.

Júliusban az amerikai termelői infláció 3,3 százalék volt, az előző havi 2,3 százalék után (várakozás: 2,5 százalék). A termelői maginfláció 3,7 százalék volt, az előző havi 2,6 százalék után (várakozás: 2,9 százalék).

A gyenge amerikai makroadatok a nemzetközi színtéren is hoztak némi hangulatromlást, az európai piacokon elkezdtek olvadni a pluszok, de a régiót átfogó Stoxx 600 index továbbra is kis emelkedésben van.