Megszólalt a pénzügyminiszter, újabb muníciót kaphat a száguldó lengyel tőzsde

Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszter, aki korábban részvényalap-kezelőként dolgozott, újjá akarja építeni az ország gyengélkedő "részvénykultúráját" a gazdasági növekedés fellendítése érdekében. Ennek első lépéseként új megtakarítási számlákat vezetnének be.

A tervezett számlák, amelyek egy bizonyos összeghatárig mentesítenék a befektetőket a tőkenyereség-adó alól, akár 100 milliárd zloty friss tőkét vonzhatnak három éven belül - nyilatkozta Domanski. A miniszter szerint a kezdeményezés legfontosabb célja,

hogy felkeltse a hagyományosan kockázatkerülő lengyel megtakarítók érdeklődését a részvénybefektetések iránt.

Bár Lengyelország rendelkezik a régió legnagyobb és leglikvidebb tőzsdéjével, a helyi befektetők és átlagos megtakarítók inkább az alacsonyabb kockázatú kötvényeket és pénzpiaci eszközöket részesítik előnyben a részvényekkel szemben. Ennek következtében a részvényalapok nettó tőkekiáramlást tapasztaltak,

miközben a varsói WIG20 index 35%-kal emelkedett az év elejétől, amivel a világ egyik legjobban teljesítő részvényindexévé vált idén.

Az ország gazdasága a második negyedévben 3,4%-kal nőtt az előző évhez képest, és az elemzők szerint több beruházásra van szükség a gyors növekedés fenntartásához, különösen a magánszektor részéről.

Domanski szerint az ország részvénypiaci aktivitása egy "niche" befektetői közösségre korlátozódik. Ezt a "bizalomhiány, a magas kockázatkerülés, a sikeres befektetési tapasztalatok hiánya és az általánosan alacsony vagyoni szint" okozza.

Ezek többségét nem lehet gyorsan megváltoztatni. Amit tehetünk az innovatív projektek finanszírozását támogató részvénykultúra megerősítéséért, az az, hogy adókedvezményeket biztosítunk az aktívabb befektetésekhez

- írta a miniszter a Bloomberg kérdéseire válaszolva.

A javaslat, amelyet Domanski 2026 közepéig szeretne bevezetni, svéd mintára alapuló speciális megtakarítási számlák létrehozását irányozza elő. Ezek mentesítenék a befektetőket a jelenleg érvényes 19%-os tőkenyereség-adó alól az első 100 000 zloty befizetésig. A nagyobb összegű befektetések is kedvező adózási feltételeket kapnának, ami évi 0,8-0,9%-os megtakarítást jelentene a teljes eszközállományra vetítve.

Ha jelentős új tőkebeáramlás történik a hazai piacra, az javítja a gazdasági teljesítményt és növeli a befektetéseket. Ez a projekt csak az első lépés, és a következő hetekben további megoldásokat mutatunk be a magántőke és a kockázati tőkepiac támogatására

- mondta Domanski.

