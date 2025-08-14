Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2025. augusztus 14. 08:42

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban a kereskedelmi háborús hírekre figyelnek a befektetők, illetve az amerikai gazdaság kilátásaival és az inflációval kapcsolatos értesülések mozgatják az indexeket. Ami a konkrét, mai gazdasági eseményeket illeti, ma érkezik az amerikai heti munkaerőpiaci adat és a termelői árindex is, ezek mind a kamatpályát erősen befolyásoló tényezők lehetnek, szóval akár a tőzsdéken, akár a dollár piacán heves mozgásokat válthatnak ki majd a friss információk. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig iránykereséssel indulhat a nap.