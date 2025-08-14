Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég
A Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, 27%-os működési nyereségnövekedést jelentett a második negyedévben, amit elsősorban a mesterséges intelligencia szerver üzletágának erősödése támogatott - számolt be a Cnbc.
Saját részvényeket vett az Opus
Az Opus a 2025. április 8-án bejelentett tájékoztatásnak megfelelően 2025. augusztus 13-án 36 703 db saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank Zrt. közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 585,23 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 42 813 622 db, csoport szinten összesen 161 226 443 db (23,09%).
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,4 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,36 százalékot esett, míg a CSI 300 0,85 százalékos mínuszban áll.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,03 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Itthon a KSH az ipari termelés részletes statisztikája mellett az építőipar júniusi adatait publikálja, míg az MNB a jegybank statisztikai mérlegének friss beszámolójával érkezik. A brit GDP mellett az Eurostat is közzétesz néhány adatot, de ezeknél fontosabb lehet az amerikai heti munkaerőpiaci adat és a termelői árindex.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 922,27
|1,0%
|1,6%
|1,2%
|5,6%
|13,0%
|61,0%
|S&P 500
|6 466,58
|0,3%
|1,9%
|3,3%
|9,9%
|19,0%
|91,7%
|Nasdaq
|23 849,04
|0,0%
|2,3%
|4,7%
|13,5%
|25,5%
|113,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 274,67
|1,3%
|6,1%
|9,4%
|8,5%
|19,4%
|86,1%
|Hang Seng
|25 613,67
|2,6%
|2,8%
|6,1%
|27,7%
|49,1%
|1,5%
|CSI 300
|4 176,58
|0,8%
|1,5%
|4,0%
|6,1%
|25,3%
|-9,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 185,59
|0,7%
|1,1%
|-0,3%
|21,5%
|35,8%
|86,1%
|CAC
|7 804,97
|0,7%
|2,2%
|-0,3%
|5,7%
|7,3%
|54,8%
|FTSE
|9 165,23
|0,2%
|0,0%
|2,5%
|12,1%
|11,3%
|48,2%
|FTSE MIB
|42 186,37
|0,6%
|2,9%
|5,3%
|23,4%
|31,8%
|108,3%
|IBEX
|15 019,9
|1,1%
|3,3%
|7,2%
|29,5%
|40,1%
|107,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 739,9
|0,7%
|3,6%
|4,8%
|32,0%
|45,8%
|185,0%
|ATX
|4 720,15
|0,1%
|3,6%
|5,3%
|28,9%
|32,4%
|108,1%
|PX
|2 299
|0,2%
|1,4%
|6,0%
|30,6%
|47,6%
|150,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 420
|1,1%
|5,4%
|8,9%
|40,2%
|72,1%
|174,1%
|Mol
|2 998
|0,0%
|-0,3%
|-1,1%
|9,8%
|8,5%
|68,0%
|Richter
|10 490
|0,4%
|2,5%
|2,8%
|0,9%
|1,4%
|45,1%
|Magyar Telekom
|1 900
|1,4%
|8,6%
|6,6%
|49,1%
|78,2%
|394,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,68
|-0,8%
|-2,6%
|-8,5%
|-12,1%
|-20,2%
|50,8%
|Brent
|65,66
|-0,7%
|-1,9%
|-6,7%
|-12,1%
|-18,8%
|45,7%
|Arany
|3 358,35
|0,4%
|-0,6%
|-0,2%
|27,9%
|35,9%
|72,4%
|Devizák
|EURHUF
|395,3500
|0,0%
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|0,5%
|14,6%
|USDHUF
|337,3438
|-0,5%
|-1,5%
|-1,3%
|-15,1%
|-6,1%
|15,7%
|GBPHUF
|458,3049
|0,3%
|0,5%
|-0,7%
|-7,9%
|-0,4%
|20,0%
|EURUSD
|1,1720
|0,5%
|0,8%
|0,2%
|13,2%
|7,0%
|-1,0%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,5%
|1,1%
|-5,7%
|0,8%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3573
|0,6%
|1,8%
|0,5%
|8,4%
|5,8%
|3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|123 360
|2,7%
|7,2%
|4,9%
|30,7%
|103,5%
|946,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,22
|-1,2%
|0,1%
|-4,4%
|-7,7%
|9,7%
|502,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|-2,3%
|1,5%
|-1,7%
|11,7%
|24,4%
|-696,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|0,1%
|-1,3%
|0,3%
|6,3%
|9,1%
|212,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: lOvE lOvE
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
