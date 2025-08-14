Nem fogadták el a 4iG javaslatát, itt az újabb fordulat az Spacecom adósságrendezési ügyében

Újabb fordulatot vett az izraeli műholdas cég, a SpaceCom adósságrendezési ügye, ugyanis a vállalat kötvényesei nem fogadták el azt a javaslatot, amelyet a 4iG és partnere tettek.

A 4iG és az Israel Aerospace Industries (IAI) által közösen benyújtott, a Space-Communication („SpaceCom”) kötvényadósságának rendezésére irányuló kétoldalú adósságrendezési javaslatot a kötvénytulajdonosok

nem fogadták el.

A 4iG – mint a SpaceCom 2021 óta 20 százalékos kisebbségi tulajdonosa – az IAI-val közös javaslattal együtt már három alkalommal is javaslatot tett az adósság konszolidálására. A legutóbbi kísérlet során a megállapodást a kötvénytulajdonosok elfogadták, de annak zárásához szükséges feltételek nem teljesültek a meghatározott határidőig.

A cég most azt is közölte, hogy a kötvénytulajdonosok a kétoldalú adósságrendezési javaslat helyett a SpaceCom saját adósságrendezési indítványát fogadták el, amelyet a bíróság jóváhagyott.

A 4iG számára lehetőség nyílik az elfogadott adósságrendezésben való részvételre, melynek a módját a vezetőség jelenleg mérlegeli.

A 4iG árfolyama ma 0,8 százalékot emelkedett, míg idén 109,3 százalékos pluszban van.

