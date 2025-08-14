  • Megjelenítés
Oldalazott a BUX
Oldalazott a BUX

A magyar tőzsde többnyire oldalazott a mai kereskedésben, kisebb kilengéseket mutatott csak a BUX, és végül a tegnapi záróértékétől mindössze néhány pontra fejezte be a napot a hazai részvényindex, 0,2 százados negatív elmozdulással.

Ma a BUX-index a tegnapi záróértke közelében fejezte a napot.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak az OTP árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a BIF és a Masterplast teljesített, előbbi 2,4, utóbbi 1,8 százalékot erősödött, a sor végén az Akko állt 3,3 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Változások a Mol vezetésében

