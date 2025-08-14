Óvatos nyitás a magyar tőzsdén

Felemás a hangulat a hazai blue chipek piacán.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 104 845 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,2 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban optimista a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Waberer's teljesít

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és az OTP, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ