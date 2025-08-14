  • Megjelenítés
Óvatos nyitás a magyar tőzsdén
Üzlet

Óvatos nyitás a magyar tőzsdén

Portfolio
Felemás a hangulat a hazai blue chipek piacán.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 104 845 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,2 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban optimista a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Waberer's teljesít

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és az OTP, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Jó hír jött a téves bankszámla-terhelésekről, mindenki visszakapta a pénzét

Változások a Mol vezetésében

Most is ugyanaz a dolog állította meg az OTP menetelését, mint már sokszor - Mekkora esés jöhet?

Címlapkép forrása: nonnie192

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
befektetés tőzsde chart getty stock
Üzlet
Impulzusra várnak a befektetők
Pénzcentrum
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility