Óvatos nyitás a magyar tőzsdén

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 104 845 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát
a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,2 százalékot esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban optimista a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Waberer's teljesít
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és az OTP, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
