Túltették magukat a vártnál rosszabb gazdasági adatokon az amerikai tőzsdék

Befagytak az indexek
Ugyan a délutáni, vártnál jóval magasabb termelői inflációs adatok hoztak némi hangulatromlást a piacon, az amerikai indexeknek végül sikerült ezeket ledolgozniuk, és kivétel nélkül nullában zártak, alig néhány pontos eltérések láthatók a tegnapi záróértékekhez képest.
Iránykeresés
Oldalaznak az amerikai tőzsdék, bár a Dow 0,2 százalékos mínuszban van, az S&P 500 és a Nasdaq is csak a tegnapi záróértékétől néhány pontra található.
Kis esés
A kora esti órákra ismét eladói nyomás alá kerültek az amerikai tőzsdék, bár továbbra is mérsékelt elmozdulások láthatók. A Dow 0,5 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos mínuszban van.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A részvénypiac világában a siker kulcsa a tudatos és jól megalapozott döntésekben rejlik. Nem mindegy, hogy melyik céget választjuk befektetésünk tárgyául, hiszen a jó részvény hosszú távon jelentős vagyonnövekedést eredményezhet. Soron következő előadásunkon bemutatjuk a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítségével hatékonyan szűrhetjük ki azokat a papírokat, amelyek valóban megérik a figyelmet és a befektetést.
A szakértők szerint közel 30 százalékot szárnyalhat ez a részvény
Sok izgalmas trend befolyásolja jelenleg, hogy hogyan teljesítenek és a jövőben várhatóan hogyan szerepelhetnek a befektetéseink: lehet itt gondolni az amerikai kamatpálya alakulására, a kereskedelmi konfliktusok eszkalálódására vagy akár az ukrajnai háború esetleges lezárására. Ám ezeken felül vannak más, közel sem akkora reflektorfényt kapó trendek, amik alapján izgalmas befektetési lehetőségek bontakoznak ki. Egy ilyen trendet meglovagolva döntött úgy a Goldman Sachs elemzőcsapata, hogy elkezdik követni annak a vállalatnak a részvényét, amely szerintük a nagy hozamokkal kecsegtető iparág meghatározó szereplőjévé nőheti ki magát.
Oldalazott a BUX
A magyar tőzsde többnyire oldalazott a mai kereskedésben, kisebb kilengéseket mutatott csak a BUX, és végül a tegnapi záróértékétől mindössze néhány pontra fejezte be a napot a hazai részvényindex, 0,2 százados negatív elmozdulással.
Jönnek vissza az amerikai indexek
Elkezdték megvenni az esést az amerikai tőzsdéken, a Dow ugyan továbbra is 0,4 százalékos mínuszban van, de az S&P 500 már csak 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig csak 0,1 százalékos gyengülést mutat.
Debrecenben nyit BYD autókereskedést az AutoWallis
Az AutoWallis megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatni fogja a vállalat további növekedését - áll az AutoWallis közleményében.
Gyorsul az esés a kriptóknál
Történelmi csúcsra ment ma hajnalban a bitcoin árfolyama, azóta viszont folyamatosan csorog lefelé a jegyzés. A gyenge amerikai makroadatok hatása itt is meglátszik, a bitcoin árfolyamát pillanatok alatt 2000 dollárral lejjebb tették a termelői inflációs adat megjelenése után, így jelenleg 4,3 százalékos mínuszban van a legnagyobb piaci értékű kripoeszköz jegyzése. A kisebb coinok is esnek, az ethereum 4,1 százalékos, a polkadot 6,1 százalékos, az xrp 5,5 százalékos mínuszban van.
Esnek az amerikai tőzsdék
Eséssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos mínuszban kezdett, az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq pedig szintén 0,3 százalékot gyengült. A hangulatromlás egyértelműen azt követően történt, amikor megérkeztek a termelői inflációs számok az USA-ból.
Júliusban az amerikai termelői infláció 3,3 százalék volt, az előző havi 2,3 százalék után (várakozás: 2,5 százalék). A termelői maginfláció 3,7 százalék volt, az előző havi 2,6 százalék után (várakozás: 2,9 százalék).
A gyenge amerikai makroadatok a nemzetközi színtéren is hoztak némi hangulatromlást, az európai piacokon elkezdtek olvadni a pluszok, de a régiót átfogó Stoxx 600 index továbbra is kis emelkedésben van.
Megszólalt a pénzügyminiszter, újabb muníciót kaphat a száguldó lengyel tőzsde
Ahogy a Portfolio korábban beszámolt róla, Lengyelország új adómentes megtakarítási számlákkal kívánja fellendíteni a részvénypiacot és a gazdasági növekedést. Az intézkedések potenciális hatásáról, és a következő lépésekről beszélt Andrzej Domanski, lengyel pénzügyminiszter a Bloombergnek.
Felrobbant az amerikai termelői infláció
Nem csak az amerikai maginfláció emelkedett nagyot, de valósággal felrobbant az amerikai termelői infláció a vámok hatására. Ennek pedig a mostani piaci helyzetben nagyon fontos hatása lehet. Amerikai inflációs és piaci hatások elemzése következik.
Baljós kilátásokra figyelmeztet a népszerű sörgyártó
A Carlsberg elmaradt a féléves profit és értékesítési volumen előrejelzésektől, és figyelmeztette a befektetőket, hogy 2025 hátralévő részében sem számít a fogyasztói környezet javulására, ami közel 7%-os részvényárfolyam-esést eredményezett a kereskedés kezdetén.
Nincs nagy mozgás
A piacnyitást követően nincsenek nagy mozgások az európai tőzsdéken, a FTSE 100 0,1 százalékot esett, a DAX és a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb került.
Óvatos nyitás a magyar tőzsdén
Felemás a hangulat a hazai blue chipek piacán.
Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég
A Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, 27%-os működési nyereségnövekedést jelentett a második negyedévben, amit elsősorban a mesterséges intelligencia szerver üzletágának erősödése támogatott - számolt be a Cnbc.
Saját részvényeket vett az Opus
Az Opus a 2025. április 8-án bejelentett tájékoztatásnak megfelelően 2025. augusztus 13-án 36 703 db saját részvényt vásárolt az MBH Befektetési Bank Zrt. közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 585,23 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 42 813 622 db, csoport szinten összesen 161 226 443 db (23,09%).
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,4 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,36 százalékot esett, míg a CSI 300 0,85 százalékos mínuszban áll.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,03 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Itthon a KSH az ipari termelés részletes statisztikája mellett az építőipar júniusi adatait publikálja, míg az MNB a jegybank statisztikai mérlegének friss beszámolójával érkezik. A brit GDP mellett az Eurostat is közzétesz néhány adatot, de ezeknél fontosabb lehet az amerikai heti munkaerőpiaci adat és a termelői árindex.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 922,27
|1,0%
|1,6%
|1,2%
|5,6%
|13,0%
|61,0%
|S&P 500
|6 466,58
|0,3%
|1,9%
|3,3%
|9,9%
|19,0%
|91,7%
|Nasdaq
|23 849,04
|0,0%
|2,3%
|4,7%
|13,5%
|25,5%
|113,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 274,67
|1,3%
|6,1%
|9,4%
|8,5%
|19,4%
|86,1%
|Hang Seng
|25 613,67
|2,6%
|2,8%
|6,1%
|27,7%
|49,1%
|1,5%
|CSI 300
|4 176,58
|0,8%
|1,5%
|4,0%
|6,1%
|25,3%
|-9,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 185,59
|0,7%
|1,1%
|-0,3%
|21,5%
|35,8%
|86,1%
|CAC
|7 804,97
|0,7%
|2,2%
|-0,3%
|5,7%
|7,3%
|54,8%
|FTSE
|9 165,23
|0,2%
|0,0%
|2,5%
|12,1%
|11,3%
|48,2%
|FTSE MIB
|42 186,37
|0,6%
|2,9%
|5,3%
|23,4%
|31,8%
|108,3%
|IBEX
|15 019,9
|1,1%
|3,3%
|7,2%
|29,5%
|40,1%
|107,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 739,9
|0,7%
|3,6%
|4,8%
|32,0%
|45,8%
|185,0%
|ATX
|4 720,15
|0,1%
|3,6%
|5,3%
|28,9%
|32,4%
|108,1%
|PX
|2 299
|0,2%
|1,4%
|6,0%
|30,6%
|47,6%
|150,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 420
|1,1%
|5,4%
|8,9%
|40,2%
|72,1%
|174,1%
|Mol
|2 998
|0,0%
|-0,3%
|-1,1%
|9,8%
|8,5%
|68,0%
|Richter
|10 490
|0,4%
|2,5%
|2,8%
|0,9%
|1,4%
|45,1%
|Magyar Telekom
|1 900
|1,4%
|8,6%
|6,6%
|49,1%
|78,2%
|394,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,68
|-0,8%
|-2,6%
|-8,5%
|-12,1%
|-20,2%
|50,8%
|Brent
|65,66
|-0,7%
|-1,9%
|-6,7%
|-12,1%
|-18,8%
|45,7%
|Arany
|3 358,35
|0,4%
|-0,6%
|-0,2%
|27,9%
|35,9%
|72,4%
|Devizák
|EURHUF
|395,3500
|0,0%
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|0,5%
|14,6%
|USDHUF
|337,3438
|-0,5%
|-1,5%
|-1,3%
|-15,1%
|-6,1%
|15,7%
|GBPHUF
|458,3049
|0,3%
|0,5%
|-0,7%
|-7,9%
|-0,4%
|20,0%
|EURUSD
|1,1720
|0,5%
|0,8%
|0,2%
|13,2%
|7,0%
|-1,0%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,5%
|1,1%
|-5,7%
|0,8%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3573
|0,6%
|1,8%
|0,5%
|8,4%
|5,8%
|3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|123 360
|2,7%
|7,2%
|4,9%
|30,7%
|103,5%
|946,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,22
|-1,2%
|0,1%
|-4,4%
|-7,7%
|9,7%
|502,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|-2,3%
|1,5%
|-1,7%
|11,7%
|24,4%
|-696,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|0,1%
|-1,3%
|0,3%
|6,3%
|9,1%
|212,9%
