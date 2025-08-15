A Putyin-Trump találkozó eredményéig kivárnak a tőzsdék

A mai kereskedési nap felemás hangulatban zárult a nemzetközi piacokon. Az amerikai részvényindexek közül az S&P 500 0,29%-kal, a Nasdaq 100 pedig 0,54%-kal esett vissza, míg a Dow Jones enyhe, 0,08%-os pluszban fejezte be a napot. A kriptodevizák piacán a bitcoin árfolyama közel 1,1%-kal csökkent.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany ára 0,10%-os emelkedést mutatott, míg az olaj 1,22%-os mínuszban zárt, ami a nyersanyagpiacokon tapasztalt bizonytalan hangulatot tükrözi.

Összességében a befektetői környezetet ma óvatos kereskedés és vegyes irányú mozgások jellemezték,

ami talán nem is meglepő a Trump-Putyin találkozóra és az azt követő hétvégére ráfordulva.