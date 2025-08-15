  • Megjelenítés
A Putyin-Trump találkozó eredményéig kivárnak a tőzsdék
A Putyin-Trump találkozó eredményéig kivárnak a tőzsdék

Portfolio
Kedvező hangulat uralkodik a világ tőzsdéin, az európai piacok pozitív tartományban vannak, a magyar tőzsde csúcsot döntött, és az amerikai indexek is rekordszintre kerültek a hét utolsó kereskedési napján, bár utána korrigáltak. A nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozója, amely eredményét feszülten várja a piac. A részvénypiacoknak tehát valószínűleg ma már nem lesz idejük reagálni a találkozóval kapcsolatos fejleményekre, így egy érdekes hétfői nyitás elé nézünk.
Egyelőre kivár a piac

A mai kereskedési nap felemás hangulatban zárult a nemzetközi piacokon. Az amerikai részvényindexek közül az S&P 500 0,29%-kal, a Nasdaq 100 pedig 0,54%-kal esett vissza, míg a Dow Jones enyhe, 0,08%-os pluszban fejezte be a napot. A kriptodevizák piacán a bitcoin árfolyama közel 1,1%-kal csökkent.

Az arany ára 0,10%-os emelkedést mutatott, míg az olaj 1,22%-os mínuszban zárt, ami a nyersanyagpiacokon tapasztalt bizonytalan hangulatot tükrözi.

Összességében a befektetői környezetet ma óvatos kereskedés és vegyes irányú mozgások jellemezték,

ami talán nem is meglepő a Trump-Putyin találkozóra és az azt követő hétvégére ráfordulva.

Vegyesen zárták a nagyobb európai indexek

Az európai részvénypiacokon pénteken többnyire emelkedés volt tapasztalható

- bár két vezető index, a londoni és a frankfurti enyhe mínuszban zárt.

A STOXX 600 0,02 százalékkal gyengült, míg az euróövezeti Euro Stoxx 50 0,24 százalékkal erősödött. Londonban az FTSE 100 nap közben új történelmi csúcsot ért el, de az nem tartott ki a zárásig. A frankfurti DAX 0,07 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot, ugyanakkor továbbra is egyhavi csúcs közelében mozog, és heti szinten pluszban zárt. Párizsban a CAC 40 0,67 százalékkal, Madridban az IBEX 35 0,64 százalékkal emelkedett. A milánói börze ünnepnap miatt zárva tartott.

Csúcsot döntött a magyar tőzsde

Történelmi zárócsúcsot állított be a magyar tőzsde, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetően.

Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?

A piaci szereplők már évtizedek óta közelről figyelik, hogy hogyan rendezi át időről időre portfólióját a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett és a befektetői csapata a Berkshire Hathaway-nél. Ez a jelenlegi környezetben talán még fontosabb: a mindenkit meglepő munkaerőpiaci adatok megrengették az amerikai gazdaság szívósságába vetett bizalmat, de a fokozódó vámháború is komoly hullámokat vet, és akkor az ukrajnai háború fejleményeiről nem is beszéltünk. Tegnap meg is érkezett a lista a Berkshire új vételeiről, elemzésünkben megnézzük, hogy mit kell tudni ezekről a vállalatokról.

Csúcson az amerikai tőzsdék

Óvatos elmozdulások látszanak az amerikai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot gyengült. A Dow és az S&P 500 még így is történelmi csúcsot döntött, részben annak köszönhetően, hogy a frissen közzétett júliusi kiskereskedelmi forgalmi adatok továbbra is kedvező képet festettek az amerikai fogyasztókról. A kiskereskedelmi forgalom a múlt hónapban 0,5%-kal nőtt, ami megfelelt az elemzők várakozásainak.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy meglepetés az amerikai fogyasztásban

Robotizációs céget vesz a Delta Group

Aláírták az adásvételi szerződést, melynek keretében a Delta Group megvásárolja a Robotizálunk Kft. 51%-os tulajdonrészét - közölt a Delta a BÉT-en.

Kis emelkedésben a magyar tőzsde

A délutáni órákra a BUX index is csatlakozott az európai indexek emelkedéséhez, jelenleg 0,2 százalékos pluszban van a hazai benchmark. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom húzza felfelé a BUX-ot, míg a Mol és a Richter esik.

Egyre mélyebb ez a szakadék: egyszerűen földbe döngölik az óriáscégek a kis technológiai vállalatokat a tőzsdén

A mesterséges intelligencia fejlesztésébe fektetett hatalmas összegek tovább mélyítették a szakadékot a nagy és kis technológiai vállalatok részvényeinek teljesítménye között - számolt be a Bloomberg.

Folytatódik az emelkedés Európában

Kitart a jó hangulat az európai részvénypiacokon, a magyar tőzsde viszont elveszítette lendületét, miután a BUX rögtön a nyitás után történelmi csúcsot döntött.

Aggasztó számokat közölt a híres európai ékszergyártó, szakad az árfolyam

A Pandora részvényei nagyot estek, miután a dán ékszercég gyengülő európai eladásokról számolt be, amit csak részben ellensúlyozott az erős amerikai teljesítmény.

Kettéhasadt a sörpiac: a világ egyik legnagyobb gyártója elárulta, mi áll a háttérben

A sörfogyasztási szokások átalakulóban vannak, ami további kihívások elé állítja a már amúgy is csökkenő értékesítési volumennel küzdő sörgyártókat - közölte a CNBC.

Erős kezdés Európában

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX és a CAC egyaránt 0,6 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,6 százalékot emelkedett.

Történelmi csúcson kezd a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon tapasztalható jó hangulattal összhangban a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdi a napot, a BUX új történelmi csúcsra került rögtön a nyitás után.

Erős év után után durva kockázatokra figyelmeztet a fast-fashion birodalom

Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata, bevétele több mint 30 százalékkal nőtt 2024-ben és adózás előtti nyeresége is növekedett, viszont több kockázati tényezőt azonosított a menedzsment- közölte a Cnbc.

Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?

Masayoshi Son vagyona 9 milliárd dollárral nőtt augusztus első két hetében, miután a SoftBank Group mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetései rekordmagasságba emelték a vállalat részvényárfolyamát - írta meg a Bloomberg. A bankoknál zajló AI-forradalomról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Alig mozdultak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones és az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,06 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,62 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,78 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,75 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó munkanapjára is jutnak még események, Kínából júliusi adatok érkeztek az iparról és a kiskereskedelemről ma reggel, míg Amerikában a lakossági fogyasztás mellett a Michigan fogyasztói bizalmi index lehet érdekes.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 911,26 0,0% 2,1% 1,0% 5,6% 12,3% 60,8%
S&P 500 6 468,54 0,0% 2,0% 3,2% 10,0% 18,6% 91,8%
Nasdaq 23 832,44 -0,1% 1,9% 4,3% 13,4% 25,3% 113,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 649,26 -1,4% 3,9% 8,1% 6,9% 17,0% 83,1%
Hang Seng 25 519,32 -0,4% 1,7% 5,4% 27,2% 49,1% 1,3%
CSI 300 4 173,31 -0,1% 1,4% 3,9% 6,1% 26,1% -11,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 377,5 0,8% 0,8% 0,9% 22,4% 36,3% 89,0%
CAC 7 870,34 0,8% 2,1% 0,8% 6,6% 7,3% 58,6%
FTSE 9 177,24 0,1% 0,8% 2,0% 12,3% 10,8% 50,7%
FTSE MIB 42 653,97 1,1% 3,0% 6,1% 24,8% 31,9% 113,0%
IBEX 15 206,4 1,2% 3,5% 8,3% 31,1% 41,4% 112,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 722,7 0,0% 1,4% 5,3% 32,0% 46,2% 186,2%
ATX 4 771,5 1,1% 2,5% 6,6% 30,3% 32,6% 112,4%
PX 2 303,33 0,2% 0,7% 6,0% 30,9% 47,5% 152,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 320 -0,3% 1,2% 9,4% 39,8% 71,3% 173,9%
Mol 3 000 0,1% -0,3% -0,5% 9,9% 10,1% 69,5%
Richter 10 530 0,4% 2,6% 3,7% 1,3% 1,3% 46,3%
Magyar Telekom 1 904 0,2% 4,7% 6,4% 49,5% 80,0% 397,1%
Nyersanyagok              
WTI 64,99 2,1% 0,1% -4,7% -10,3% -17,2% 54,7%
Brent 66,88 1,9% 0,7% -3,4% -10,5% -16,7% 48,9%
Arany 3 337,18 -0,6% -1,5% -0,3% 27,1% 36,2% 71,3%
Devizák              
EURHUF 395,3750 0,0% -0,4% -1,2% -3,9% 0,3% 14,3%
USDHUF 339,0576 0,5% -0,7% -1,0% -14,7% -5,1% 15,9%
GBPHUF 459,2700 0,2% 0,5% -0,2% -7,7% -0,2% 19,9%
EURUSD 1,1661 -0,5% 0,3% -0,2% 12,6% 5,7% -1,4%
USDJPY 147,1500 0,0% -0,2% -0,2% -6,4% 0,3% 38,2%
GBPUSD 1,3557 -0,1% 1,1% 0,8% 8,2% 5,5% 3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 118 394 -4,0% 0,7% -1,2% 25,4% 101,7% 905,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 1,2% 1,0% -3,4% -6,6% 11,5% 515,3%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,9% 2,6% -1,0% 12,7% 25,7% -696,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,3% -0,8% -0,1% 6,0% 10,9% 206,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

40 százalék bő egy hónap alatt – Megérte ránk hallgatni

Történelmi pillanat a magyar tőzsdén - Átlépte a BUX a 100 000 pontot!

Címlapkép forrása: Simon Smith

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

