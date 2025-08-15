A Putyin-Trump találkozó eredményéig kivárnak a tőzsdék

Egyelőre kivár a piac
A mai kereskedési nap felemás hangulatban zárult a nemzetközi piacokon. Az amerikai részvényindexek közül az S&P 500 0,29%-kal, a Nasdaq 100 pedig 0,54%-kal esett vissza, míg a Dow Jones enyhe, 0,08%-os pluszban fejezte be a napot. A kriptodevizák piacán a bitcoin árfolyama közel 1,1%-kal csökkent.
Az arany ára 0,10%-os emelkedést mutatott, míg az olaj 1,22%-os mínuszban zárt, ami a nyersanyagpiacokon tapasztalt bizonytalan hangulatot tükrözi.
Összességében a befektetői környezetet ma óvatos kereskedés és vegyes irányú mozgások jellemezték,
ami talán nem is meglepő a Trump-Putyin találkozóra és az azt követő hétvégére ráfordulva.
Vegyesen zárták a nagyobb európai indexek
Az európai részvénypiacokon pénteken többnyire emelkedés volt tapasztalható
- bár két vezető index, a londoni és a frankfurti enyhe mínuszban zárt.
A STOXX 600 0,02 százalékkal gyengült, míg az euróövezeti Euro Stoxx 50 0,24 százalékkal erősödött. Londonban az FTSE 100 nap közben új történelmi csúcsot ért el, de az nem tartott ki a zárásig. A frankfurti DAX 0,07 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot, ugyanakkor továbbra is egyhavi csúcs közelében mozog, és heti szinten pluszban zárt. Párizsban a CAC 40 0,67 százalékkal, Madridban az IBEX 35 0,64 százalékkal emelkedett. A milánói börze ünnepnap miatt zárva tartott.
Csúcsot döntött a magyar tőzsde
Történelmi zárócsúcsot állított be a magyar tőzsde, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetően.
Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?
A piaci szereplők már évtizedek óta közelről figyelik, hogy hogyan rendezi át időről időre portfólióját a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett és a befektetői csapata a Berkshire Hathaway-nél. Ez a jelenlegi környezetben talán még fontosabb: a mindenkit meglepő munkaerőpiaci adatok megrengették az amerikai gazdaság szívósságába vetett bizalmat, de a fokozódó vámháború is komoly hullámokat vet, és akkor az ukrajnai háború fejleményeiről nem is beszéltünk. Tegnap meg is érkezett a lista a Berkshire új vételeiről, elemzésünkben megnézzük, hogy mit kell tudni ezekről a vállalatokról.
Csúcson az amerikai tőzsdék
Óvatos elmozdulások látszanak az amerikai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot gyengült. A Dow és az S&P 500 még így is történelmi csúcsot döntött, részben annak köszönhetően, hogy a frissen közzétett júliusi kiskereskedelmi forgalmi adatok továbbra is kedvező képet festettek az amerikai fogyasztókról. A kiskereskedelmi forgalom a múlt hónapban 0,5%-kal nőtt, ami megfelelt az elemzők várakozásainak.
Robotizációs céget vesz a Delta Group
Aláírták az adásvételi szerződést, melynek keretében a Delta Group megvásárolja a Robotizálunk Kft. 51%-os tulajdonrészét - közölt a Delta a BÉT-en.
Kis emelkedésben a magyar tőzsde
A délutáni órákra a BUX index is csatlakozott az európai indexek emelkedéséhez, jelenleg 0,2 százalékos pluszban van a hazai benchmark. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom húzza felfelé a BUX-ot, míg a Mol és a Richter esik.
Egyre mélyebb ez a szakadék: egyszerűen földbe döngölik az óriáscégek a kis technológiai vállalatokat a tőzsdén
A mesterséges intelligencia fejlesztésébe fektetett hatalmas összegek tovább mélyítették a szakadékot a nagy és kis technológiai vállalatok részvényeinek teljesítménye között - számolt be a Bloomberg.
Folytatódik az emelkedés Európában
Kitart a jó hangulat az európai részvénypiacokon, a magyar tőzsde viszont elveszítette lendületét, miután a BUX rögtön a nyitás után történelmi csúcsot döntött.
Aggasztó számokat közölt a híres európai ékszergyártó, szakad az árfolyam
A Pandora részvényei nagyot estek, miután a dán ékszercég gyengülő európai eladásokról számolt be, amit csak részben ellensúlyozott az erős amerikai teljesítmény.
Kettéhasadt a sörpiac: a világ egyik legnagyobb gyártója elárulta, mi áll a háttérben
A sörfogyasztási szokások átalakulóban vannak, ami további kihívások elé állítja a már amúgy is csökkenő értékesítési volumennel küzdő sörgyártókat - közölte a CNBC.
Erős kezdés Európában
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX és a CAC egyaránt 0,6 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,6 százalékot emelkedett.
Történelmi csúcson kezd a magyar tőzsde
A nemzetközi piacokon tapasztalható jó hangulattal összhangban a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdi a napot, a BUX új történelmi csúcsra került rögtön a nyitás után.
Erős év után után durva kockázatokra figyelmeztet a fast-fashion birodalom
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata, bevétele több mint 30 százalékkal nőtt 2024-ben és adózás előtti nyeresége is növekedett, viszont több kockázati tényezőt azonosított a menedzsment- közölte a Cnbc.
Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?
Masayoshi Son vagyona 9 milliárd dollárral nőtt augusztus első két hetében, miután a SoftBank Group mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetései rekordmagasságba emelték a vállalat részvényárfolyamát - írta meg a Bloomberg. A bankoknál zajló AI-forradalomról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Alig mozdultak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones és az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,06 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,62 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,78 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,75 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A hét utolsó munkanapjára is jutnak még események, Kínából júliusi adatok érkeztek az iparról és a kiskereskedelemről ma reggel, míg Amerikában a lakossági fogyasztás mellett a Michigan fogyasztói bizalmi index lehet érdekes.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 911,26
|0,0%
|2,1%
|1,0%
|5,6%
|12,3%
|60,8%
|S&P 500
|6 468,54
|0,0%
|2,0%
|3,2%
|10,0%
|18,6%
|91,8%
|Nasdaq
|23 832,44
|-0,1%
|1,9%
|4,3%
|13,4%
|25,3%
|113,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 649,26
|-1,4%
|3,9%
|8,1%
|6,9%
|17,0%
|83,1%
|Hang Seng
|25 519,32
|-0,4%
|1,7%
|5,4%
|27,2%
|49,1%
|1,3%
|CSI 300
|4 173,31
|-0,1%
|1,4%
|3,9%
|6,1%
|26,1%
|-11,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 377,5
|0,8%
|0,8%
|0,9%
|22,4%
|36,3%
|89,0%
|CAC
|7 870,34
|0,8%
|2,1%
|0,8%
|6,6%
|7,3%
|58,6%
|FTSE
|9 177,24
|0,1%
|0,8%
|2,0%
|12,3%
|10,8%
|50,7%
|FTSE MIB
|42 653,97
|1,1%
|3,0%
|6,1%
|24,8%
|31,9%
|113,0%
|IBEX
|15 206,4
|1,2%
|3,5%
|8,3%
|31,1%
|41,4%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 722,7
|0,0%
|1,4%
|5,3%
|32,0%
|46,2%
|186,2%
|ATX
|4 771,5
|1,1%
|2,5%
|6,6%
|30,3%
|32,6%
|112,4%
|PX
|2 303,33
|0,2%
|0,7%
|6,0%
|30,9%
|47,5%
|152,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 320
|-0,3%
|1,2%
|9,4%
|39,8%
|71,3%
|173,9%
|Mol
|3 000
|0,1%
|-0,3%
|-0,5%
|9,9%
|10,1%
|69,5%
|Richter
|10 530
|0,4%
|2,6%
|3,7%
|1,3%
|1,3%
|46,3%
|Magyar Telekom
|1 904
|0,2%
|4,7%
|6,4%
|49,5%
|80,0%
|397,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,99
|2,1%
|0,1%
|-4,7%
|-10,3%
|-17,2%
|54,7%
|Brent
|66,88
|1,9%
|0,7%
|-3,4%
|-10,5%
|-16,7%
|48,9%
|Arany
|3 337,18
|-0,6%
|-1,5%
|-0,3%
|27,1%
|36,2%
|71,3%
|Devizák
|EURHUF
|395,3750
|0,0%
|-0,4%
|-1,2%
|-3,9%
|0,3%
|14,3%
|USDHUF
|339,0576
|0,5%
|-0,7%
|-1,0%
|-14,7%
|-5,1%
|15,9%
|GBPHUF
|459,2700
|0,2%
|0,5%
|-0,2%
|-7,7%
|-0,2%
|19,9%
|EURUSD
|1,1661
|-0,5%
|0,3%
|-0,2%
|12,6%
|5,7%
|-1,4%
|USDJPY
|147,1500
|0,0%
|-0,2%
|-0,2%
|-6,4%
|0,3%
|38,2%
|GBPUSD
|1,3557
|-0,1%
|1,1%
|0,8%
|8,2%
|5,5%
|3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|118 394
|-4,0%
|0,7%
|-1,2%
|25,4%
|101,7%
|905,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|1,2%
|1,0%
|-3,4%
|-6,6%
|11,5%
|515,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,9%
|2,6%
|-1,0%
|12,7%
|25,7%
|-696,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|-0,3%
|-0,8%
|-0,1%
|6,0%
|10,9%
|206,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
