A Wall Street legendája pont akkor vásárolt be, amikor mindenki más menekült

A UnitedHealth részvényei idén közel 40 százalékot estek, így a Dow Jones legrosszabbul teljesítő papírjává vált, de Warren Buffett és más nagy befektetők most milliárdos tétekkel szálltak be – szerintük a piac súlyosan alulértékeli a cég hosszú távú kilátásait.

A UnitedHealth részvényárfolyam 2025-ben közel 40%-kal csökkent, így ez a blue-chip Dow Jones

legrosszabbul teljesítő részvénye az idén.

A visszaesést a legtöbb elemző annak tulajdonítja, hogy a vállalat nehezen alkalmazkodott a növekvő egészségügyi költségekhez, valamint a kormány új intézkedéseihez, amelyek hatással voltak az egészségbiztosítási és az Optum betegellátási üzletágára.

A UnitedHealth részvényárfolyama pénteken több mint 13 százalékkal erősödött, miután kiderült, hogy a Buffett vezette Berkshire Hathaway és más nagy fedezeti alapok is jelentős vásárlásokat hajtottak végre.

Mindez arra utal, hogy

a részvényárfolyam jelenleg nem tükrözi a vállalat hosszú távú kilátásait.

A Berkshire csütörtökön az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott jelentésében közölte, hogy június 30-án 5,04 millió UnitedHealth részvénnyel rendelkezett, amelyek értéke körülbelül 1,57 milliárd dollár.

A fordulat azonban lassú lehet, mivel a UnitedHealth a következő negyedévekben várhatóan milliárdos többletköltségekkel szembesül.

Buffett "bizalmi szavazata" igazolja a UnitedHealth hosszú távú értékét, de a vezetésnek vissza kell nyernie a befektetők bizalmát és hitelességét, és vissza kell térnie a korábbi, elvárásokat rendszeresen felülmúló teljesítményéhez

- nyilatkozta James Harlow, a Novare Capital Management vezérigazgató-helyettese.

A UnitedHealth idén két egymást követő negyedévben is elmaradt a Wall Street által várt nyereség-előrejelzéseitől, ami azt eredményezte, hogy májusban kénytelen volt visszavonni 2025-ös kilátásait, ami ritka lépés egy olyan vállalattól, amelyet hosszú ideje kedveltek rendszeres nyereségnövekedése miatt. Múlt hónapban újra közzétette éves előrejelzését, de a profit-előrejelzés jóval elmaradt az elemzők már amúgy is csökkentett becsléseitől.

Buffet türelmes és opportunista befektetőként ismert, aki nagy összegeket mozgósítva (jelenleg bőven 340 milliárd dollár felett jár a "készpénz" állománya) vásárol be a vállalatokba nehéz időszakokban, amikor olcsón lát hosszú távú értéket a cég papírjaiban. Egyik ilyen híressé vált üzlete a Goldman Sachs bankban szerzett részesedése volt a 2008-as globális pénzügyi válság csúcsán.

