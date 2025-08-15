Aggasztó számokat közölt a híres európai ékszergyártó, szakad az árfolyam

A Pandora részvényei nagyot estek, miután a dán ékszercég gyengülő európai eladásokról számolt be, amit csak részben ellensúlyozott az erős amerikai teljesítmény.

A vállalat részvényei pénteken 12,6%-kal estek, és a januári csúcshoz képest már 36%-ot veszítettek értékükből. A második negyedéves 7,08 milliárd dán koronás (1,11 milliárd dolláros) bevétel elmaradt az elemzők által várt 7,17 milliárd koronától.

Az összehasonlítható bevételek növekedése 3%-ra lassult az előző negyedévi 6%-ról, és az elemzők által várt 4%-ot sem érte el. Júliusban ez a mutató tovább csökkent, mindössze 2%-os növekedést mutatva. Az összehasonlítható bevételek az Egyesült Királyságban 9%-kal, Franciaországban és Olaszországban 7%-kal, Németországban pedig 6%-kal csökkentek.

A J.P. Morgan elemzői szerint a gyenge második negyedéves és júliusi adatok további kérdéseket vetnek fel a Pandora növekedésének fenntarthatóságával kapcsolatban rövid távon, és nyomást gyakorolnak a részvényárfolyamra.

A karkötőket gyártó cég ennek ellenére fenntartotta éves előrejelzését, amely 7-8%-os organikus bevételnövekedést és körülbelül 24%-os operatív marzsot vetít előre.

A Pandora közölte, hogy áremelésekkel és költségcsökkentéssel kívánja ellensúlyozni a növekvő nyersanyagköltségeket és az amerikai piacra irányuló importra kivetett vámok hatását.

A thaiföldi gyártással működő vállalat az egyik leginkább kitett európai cég a vámok szempontjából.

A thaiföldi árukra vonatkozó amerikai vámtarifát 19%-ra csökkentették a korábban bejelentett 36%-ról, miután a két ország megállapodást kötött.

A jelenlegi vámszint a vállalat számára idén 200 millió dán koronába (31,3 millió dollár), jövőre pedig 450 millió koronába kerül. A Pandora szerint az áremelések, költséghatékonyság és működési optimalizálás kombinációjával képesek lesznek ellensúlyozni a magasabb nyersanyagárak, vámok és devizaárfolyamok hatásának "jelentős részét".

A vállalat áprilisban 4%-kal, augusztusban pedig "alacsony egyszámjegyű" mértékben emelte árait a magasabb nyersanyagárak miatt. Az ékszereik kulcsfontosságú alapanyaga, az ezüst jelenleg 15 éves csúcs közelében kereskedik.

