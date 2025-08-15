Aggasztó számokat közölt a híres európai ékszergyártó, szakad az árfolyam

A vállalat részvényei pénteken 12,6%-kal estek, és a januári csúcshoz képest már 36%-ot veszítettek értékükből. A második negyedéves 7,08 milliárd dán koronás (1,11 milliárd dolláros) bevétel elmaradt az elemzők által várt 7,17 milliárd koronától.
Az összehasonlítható bevételek növekedése 3%-ra lassult az előző negyedévi 6%-ról, és az elemzők által várt 4%-ot sem érte el. Júliusban ez a mutató tovább csökkent, mindössze 2%-os növekedést mutatva. Az összehasonlítható bevételek az Egyesült Királyságban 9%-kal, Franciaországban és Olaszországban 7%-kal, Németországban pedig 6%-kal csökkentek.
A J.P. Morgan elemzői szerint a gyenge második negyedéves és júliusi adatok további kérdéseket vetnek fel a Pandora növekedésének fenntarthatóságával kapcsolatban rövid távon, és nyomást gyakorolnak a részvényárfolyamra.
A karkötőket gyártó cég ennek ellenére fenntartotta éves előrejelzését, amely 7-8%-os organikus bevételnövekedést és körülbelül 24%-os operatív marzsot vetít előre.
A Pandora közölte, hogy áremelésekkel és költségcsökkentéssel kívánja ellensúlyozni a növekvő nyersanyagköltségeket és az amerikai piacra irányuló importra kivetett vámok hatását.
A thaiföldi gyártással működő vállalat az egyik leginkább kitett európai cég a vámok szempontjából.
A thaiföldi árukra vonatkozó amerikai vámtarifát 19%-ra csökkentették a korábban bejelentett 36%-ról, miután a két ország megállapodást kötött.
A jelenlegi vámszint a vállalat számára idén 200 millió dán koronába (31,3 millió dollár), jövőre pedig 450 millió koronába kerül. A Pandora szerint az áremelések, költséghatékonyság és működési optimalizálás kombinációjával képesek lesznek ellensúlyozni a magasabb nyersanyagárak, vámok és devizaárfolyamok hatásának "jelentős részét".
A vállalat áprilisban 4%-kal, augusztusban pedig "alacsony egyszámjegyű" mértékben emelte árait a magasabb nyersanyagárak miatt. Az ékszereik kulcsfontosságú alapanyaga, az ezüst jelenleg 15 éves csúcs közelében kereskedik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Haditechnikai áttörést ért el a keleti nagyhatalom: ez radikálisan megváltoztathatja a jövő háborúit
Jöhetnek a „mini repülőgép-hordozók”.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Palackba zárt műanyaghalált iszunk minden nap, és most újabb lesújtó hír érkezett
Ez volt az utolsó esély?
Történelmi csúcson kezd a magyar tőzsde
Emelkedik az OTP.
Megjöttek az amerikai elvárások az EU-s vámalkuhoz
Még a Putyinnal való találkozó előtt elküldték kívánalmaikat Brüsszelnek.
Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?
Nem véletlen az időzítés.
Messze jobb a költségvetési helyzetük a vártnál, mégis elássák az országot a befektetők
A kedvező kamat és inflációs szintek miatt jóval olcsóbb volt az államadósság, de a piacok pesszimisták.
Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés
Máshogy látja, mint a pénzügyminiszter.
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.