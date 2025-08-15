Csúcsot döntött a magyar tőzsde

Történelmi zárócsúcsot állított be a magyar tőzsde, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetően.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos pluszban zárt. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban zárt, míg a Mol árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a PannErgy és az ANY vezette a sort 1,6 illetve 1,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Graphisoft Park állt 0,8 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 6,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

