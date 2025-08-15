Egyre mélyebb ez a szakadék: egyszerűen földbe döngölik az óriáscégek a kis technológiai vállalatokat a tőzsdén

A kisebb technológiai részvényeket tömörítő részvényindex a Bloomberg 30 évre visszamenő adatai szerint most mutatja az eddigi legnagyobb alulteljesítést a nagy kapitalizációjú részvények indexéhez képest. Míg a Microsoft és az Nvidia részvényei idén 24, illetve 36 százalékkal emelkedtek, ami a nagy kapitalizációjú tech indexet 16 százalékkal emelte, addig a kisebb technológiai index 1 százalékkal csökkent.
Bár a technológiai óriáscégek dominanciája nem újdonság, a tőzsdei teljesítménybeli különbség olyan markánssá vált, hogy az elemzők szerint a kisebb cégeknek kevés esélyük van a felzárkózásra.
A kiemelkedő teljesítményhez bizonyos erőforrások szükségesek, ezért teljesítenek sokkal jobban a nagyvállalatok – minden befektetésük, minden erejük eredményekre és teljesítményre váltható
– nyilatkozta Dina Ting, a Franklin Templeton globális indexportfólió-menedzsment vezetője.
A kis- és közepes méretű cégeknek egyszerűen nincs meg a képességük vagy többlettőkéjük a versenyzéshez.
Vegyük például az AI-befektetéseket: csak a Microsoft várhatóan 86 milliárd dollárt fordít tőkeberuházásokra a 2026-os pénzügyi évében. Ez a kis kapitalizációjú technológiai index teljes, körülbelül 180 milliárd dolláros piaci kapitalizációjának elég jelentős százaléka.
Ráadásul az elmúlt években figyelmet kapott kisebb AI-vállalatok közül sok a kisbefektetők számára elérhetetlen, mivel magáncégek maradnak. Jellemző példa a Figma, amely csak akkor tervezett tőzsdére menni, amikor már nagyvállalati értékelést ért el.
A small cap technológiai szektor gyengébb teljesítményének oka egyszerűen az, hogy nincs elég AI a kis kapitalizációjú szegmensben, és ami van is, annak nagyon nehéz versenyeznie, mert olyan kicsi
– mondta Steven DeSanctis, a Jefferies kis- és közepes kapitalizációjú részvényekkel foglalkozó stratégája.
Nem csak az AI-kiadások érintik hátrányosan a kisebb vállalatokat. Néhányuk, mint a Wix.com vagy a Chegg, olyan üzleti tevékenységet folytat, amelyet az új technológia elavulttá tehet. E két cég részvényei idén 44, illetve 22 százalékkal zuhantak. Hasonló félelmek miatt több részvény is milliárdos értékvesztést szenvedett el az év során.
A kisebb AI-vállalatok közül a C3.ai részvényei nagyot zuhantak ezen a héten a cég által "teljesen elfogadhatatlannak" nevezett eredmények publikálása után, míg egy másik kisebb AI-szereplő, a BigBear.ai Holdings árfolyama ugyancsak összeomlott a jelentése után.
Ezek az árfolyamzuhanások éles ellentétben állnak a nagyvállalati gyorsjelentések árfolyamhatásával, hiszenek azokat többnyire kedvezően fogadta a piac, míg például a relatíve új óriásnak számító Palantir legfrissebb számai még a cég csillagászati értékeltségéről is segített elterelni a befektetők figyelmét.
Ebben az gyorsjelentési szezonban a Bloomberg adatai szerint a small cap technológiai vállalatok körülbelül 77 százaléka múlta felül mind a nyereségre, mind a bevételre vonatkozó várakozásokat. Összehasonlításképpen, a large cap technológiai cégek több mint 91 százaléka teljesített jobban a nyereség tekintetében, és 85 százalékuk a bevétel vonatkozásában.
A piac a növekedésért fizet, és a nagy kapitalizációjú technológiai cégeknél látható növekedés sokkal jobb, mint amit a kis- és közepes méretű technológiai vállalatoknál tapasztalunk
– mondta DeSanctis.
Az elemző szerint a kis- és közepes méretű technológiai részvények valamennyire felzárkózhatnak a profitnövekedés tekintetében, ahogy az övék gyorsul, a nagyvállalatoké pedig lassul.
De ez valószínűleg nem lesz elég a teljesítménykülönbség megszüntetéséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nincs menekvés a sírig tartó munkától? Rengeteg nyugdíjas dolgozik kényszerből
Sokak számára csak álom a kiegyensúlyozott időskor.
Amazóniai aranyláz: kiút az adósságválságból, pusztulás az őserdőben
Az ország, amit az arany tart vissza az államcsődtől.
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Ez lehet a mai elnöki csúcs eredménye.
Kiadták a piros figyelmeztetést: erre készülhet most Magyarország
Előrejelzések és térképek érkeztek.
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?