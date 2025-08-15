  • Megjelenítés
Egyre mélyebb ez a szakadék: egyszerűen földbe döngölik az óriáscégek a kis technológiai vállalatokat a tőzsdén
A mesterséges intelligencia fejlesztésébe fektetett hatalmas összegek tovább mélyítették a szakadékot a nagy és kis technológiai vállalatok részvényeinek teljesítménye között - számolt be a Bloomberg.

A kisebb technológiai részvényeket tömörítő részvényindex a Bloomberg 30 évre visszamenő adatai szerint most mutatja az eddigi legnagyobb alulteljesítést a nagy kapitalizációjú részvények indexéhez képest. Míg a Microsoft és az Nvidia részvényei idén 24, illetve 36 százalékkal emelkedtek, ami a nagy kapitalizációjú tech indexet 16 százalékkal emelte, addig a kisebb technológiai index 1 százalékkal csökkent.

Bár a technológiai óriáscégek dominanciája nem újdonság, a tőzsdei teljesítménybeli különbség olyan markánssá vált, hogy az elemzők szerint a kisebb cégeknek kevés esélyük van a felzárkózásra.

A kiemelkedő teljesítményhez bizonyos erőforrások szükségesek, ezért teljesítenek sokkal jobban a nagyvállalatok – minden befektetésük, minden erejük eredményekre és teljesítményre váltható

– nyilatkozta Dina Ting, a Franklin Templeton globális indexportfólió-menedzsment vezetője.

A kis- és közepes méretű cégeknek egyszerűen nincs meg a képességük vagy többlettőkéjük a versenyzéshez.

Vegyük például az AI-befektetéseket: csak a Microsoft várhatóan 86 milliárd dollárt fordít tőkeberuházásokra a 2026-os pénzügyi évében. Ez a kis kapitalizációjú technológiai index teljes, körülbelül 180 milliárd dolláros piaci kapitalizációjának elég jelentős százaléka.

Ráadásul az elmúlt években figyelmet kapott kisebb AI-vállalatok közül sok a kisbefektetők számára elérhetetlen, mivel magáncégek maradnak. Jellemző példa a Figma, amely csak akkor tervezett tőzsdére menni, amikor már nagyvállalati értékelést ért el.

A small cap technológiai szektor gyengébb teljesítményének oka egyszerűen az, hogy nincs elég AI a kis kapitalizációjú szegmensben, és ami van is, annak nagyon nehéz versenyeznie, mert olyan kicsi

– mondta Steven DeSanctis, a Jefferies kis- és közepes kapitalizációjú részvényekkel foglalkozó stratégája.

Nem csak az AI-kiadások érintik hátrányosan a kisebb vállalatokat. Néhányuk, mint a Wix.com vagy a Chegg, olyan üzleti tevékenységet folytat, amelyet az új technológia elavulttá tehet. E két cég részvényei idén 44, illetve 22 százalékkal zuhantak. Hasonló félelmek miatt több részvény is milliárdos értékvesztést szenvedett el az év során.

A kisebb AI-vállalatok közül a C3.ai részvényei nagyot zuhantak ezen a héten a cég által "teljesen elfogadhatatlannak" nevezett eredmények publikálása után, míg egy másik kisebb AI-szereplő, a BigBear.ai Holdings árfolyama ugyancsak összeomlott a jelentése után.

Ezek az árfolyamzuhanások éles ellentétben állnak a nagyvállalati gyorsjelentések árfolyamhatásával, hiszenek azokat többnyire kedvezően fogadta a piac, míg például a relatíve új óriásnak számító Palantir legfrissebb számai még a cég csillagászati értékeltségéről is segített elterelni a befektetők figyelmét.

Ebben az gyorsjelentési szezonban a Bloomberg adatai szerint a small cap technológiai vállalatok körülbelül 77 százaléka múlta felül mind a nyereségre, mind a bevételre vonatkozó várakozásokat. Összehasonlításképpen, a large cap technológiai cégek több mint 91 százaléka teljesített jobban a nyereség tekintetében, és 85 százalékuk a bevétel vonatkozásában.

A piac a növekedésért fizet, és a nagy kapitalizációjú technológiai cégeknél látható növekedés sokkal jobb, mint amit a kis- és közepes méretű technológiai vállalatoknál tapasztalunk

– mondta DeSanctis.

Az elemző szerint a kis- és közepes méretű technológiai részvények valamennyire felzárkózhatnak a profitnövekedés tekintetében, ahogy az övék gyorsul, a nagyvállalatoké pedig lassul.

De ez valószínűleg nem lesz elég a teljesítménykülönbség megszüntetéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

