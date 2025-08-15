Erős év után után durva kockázatokra figyelmeztet a fast-fashion birodalom

A Shein brit részlege 2,05 milliárd font forgalmat generált 2024-ben, ami 32,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki a pénteken közzétett pénzügyi jelentésből.

Az online fast-fashion kiskereskedő adózás előtti nyeresége is jelentősen nőtt,

38,25 millió fontra emelkedett a 2023-as 24,43 millió fontról.

Viszont a kilátásokban bizonytalanságot jelentenek az esetleges ellátási lánc késedelmek, a valutaingadozásokból és szállítási díjakból eredő magasabb költségek, az IT-rendszerek leállásai, valamint a változó brit szabályozások, amelyek termékek módosítását vagy kivonását tehetik szükségessé - emelte ki a kockázatok között a cég. A kínai alapítású, jelenleg szingapúri székhelyű vállalat arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb infláció és megélhetési költségek miatt gyengülő fogyasztói bizalom negatívan befolyásolhatja az értékesítést.

A Shein idén nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét Hongkongban, miután korábban Londonban próbálkozott, de nem kapott szabályozói jóváhagyást. A hongkongi lépés célja a brit szabályozók nyomás alá helyezése és a régóta késlekedő tőzsdei bevezetési terveinek felgyorsítása.

A címlapkép illusztráció.

