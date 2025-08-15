Felfüggesztették a PannErgy kutatási engedélyét - Reagált a hatóság

Tegnap a PannErgy a tőzsde honlapján közzétette, hogy visszavonták a cég fővárosi kutatási engedélyét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) döntése alapján. Az SZTFH ma reakciót juttatott el lapunknak, melyben tisztázta a jogszabályváltozásokat, illetve a PannErgy engedélyének visszavonásának okát.

A bejelentéssel kapcsolatban ma az SZTFH közölte, hogy a szervezet szakértői az elmúlt évben egy átfogó program keretében vizsgálták a fővárost érintő geotermikus lehetőségeket és kockázatokat. A kutatás során elvégzett modellvizsgálatokra alapozva egy olyan döntéstámogatást célzó 3D hidrodinamikai és sűrűségfüggő hőtranszport modell készült el, amely támogatni tudja a vízügyi igazgatási szervek és a Geotermikus Energia Bizottság (GEB) munkáját, és biztosíthatja a fenntartható fővárosi termálvíz-hasznosítást. Annak érdekében, hogy a budapesti fürdőket is ellátó budai termálkarszt rendszer fenntartható működése hosszú távon is biztosítható legyen, a jogszabály-módosítások lehetővé teszik a főváros vonatkozásában a koncesszió keretében az egységes termálhő-hasznosítás megvalósulását - írták.

A geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának koncesszió keretében történő végzését lehetővé tevő szabályozás 2025. június 20-tól hatályos.

A szabályozáshoz átmeneti rendelkezés kapcsolódik a meglévő jogok, vagyis a korábban kiadott kutatási engedélyek védelme érdekében. A zárt területté nyilvánításról szóló 3/2023. (II. 8.) SZTFH rendelet módosítása jelölte ki a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása tekintetében a zárt területet. A rendelet 4. §-a alapján e rendeletnek az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő, bányászati tárgyú rendeletek módosításáról szóló 7/2025. (VII. 31.) SZTFH rendelettel megállapított 1/A. §-a a geotermikus energia kutatására, kinyerésére illetve hasznosítására vonatkozóan a rendeletmódosítás hatálybalépése előtt szerzett jogokat nem érinti.

Az SZTFH közlése szerint a PannErgy kutatási területe ugyan részben átfedésben van a kijelölt zárt területtel, azonban az átmeneti rendelkezések alapján a PannErgy geotermikus kutatási engedélyét az új szabályozás és a zárt területi kijelölés nem érinti, az új szabályozás meglévő geotermikus kutatási engedélyek tekintetében jogelvonást nem eredményezett.

Az SZTFH kiemeli, hogy számos geotermikus kutatási engedély van átfedésben a rendeletben kijelölt zárt területtel, azonban a bányavállalkozók folyamatosan végzik a kutatási tevékenységüket.

A Hatóság a PannErgy geotermikus kutatási engedélyét a Bt. 21/A. § (5) bekezdése alapján vonta vissza, mert a PannErgy a kutatási engedélyében meghatározott kutatási feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre.

