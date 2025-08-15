Hároméves kor alatt különösen veszélyes: így károsítják a digitális eszközök a gyermekek fejlődését

A digitalizáció gyors ütemű fejlődése új kihívásokat és veszélyeket támaszt a gyermekek egészségére, amelyről minden szülőnek tudnia kell - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) pénteken.

A tárca közleménye szerint a digitális eszközök korai és túlzott használata súlyosan károsíthatja a gyermekek idegrendszeri, érzelmi és szociális fejlődését, valamint növeli a veszélyes online tartalmakkal való találkozás esélyét, különösen hároméves kor alatt.

A megnövekedett kisgyermekkori digitális eszközhasználat negatív hatással van a gyermekekre, többek között az óvodaérettségre is, a kialakult hátrányok elsősorban a megkésett beszédfejlődés, a figyelem, a koncentráció csökkenése és a monotónia-tűrés területén érhetőek tetten - írták.

A digitális eszközök gyermekekre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében - T/12424. számmal - törvényjavaslatot nyújtottak be,

melynek értelmében minden digitális eszköz – legyen az telefon, számítógép, televízió, játékkonzol vagy más készülék – forgalmazója köteles figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokról, akár azt üzletben, akár online értékesíti - közölték.

