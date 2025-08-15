  • Megjelenítés
Ingyenes lett a tömegközlekedés egy európai nagyvárosban
Ingyenes lett a tömegközlekedés egy európai nagyvárosban

Genf ideiglenesen ingyenessé tette a tömegközlekedést, a svájci városok közül elsőként, így harcolva a súlyosra forduló légszennyezettség ellen.

A nyugat-svájci Genfben súlyos ózon-szennyezettségi csúcsot mértek, amely az Egészségügyi Világszervezet szerint légzési problémákat, fejfájást és asztmás rohamokat okozhat. A genfi kanton közleménye szerint a szmogmérő rendszer azt mutatta, hogy az ózonkoncentráció meghaladta a 24 órás időszakra vonatkozó 180 mikrogramm/köbméter környezetvédelmi egészségügyi határértéket.

A levegőminőség javítása érdekében szerdától átmenetileg Genf egész területén ingyenessé tették a tömegközlekedést,

hogy a lakosokat és a látogatókat arra ösztönözzék, hogy autóik helyett buszokat, villamosokat, vonatokat és hajókat használjanak, csökkentve ezzel a közlekedési kibocsátást.

Az utasoknak nem lesz szükségük jegyre, és a jegyellenőrzést felfüggesztik, amíg a szennyezettség nem javul - közölték a hatóságok. Emellett reggel 6 és este 10 óra között csak az alacsonyabb kibocsátású autók közlekedhetnek a városközpontban.

A hét elején Genfben a hőmérséklet elérte a 37 Celsius-fokot, és a kormány hőségriadót adott ki Svájc nyugati és déli részeire. A Genfi Kanton Környezetvédelmi Hivatala a Reutersnek elmondta, hogy a magas hőmérséklet és az alacsony felhőborítottság miatt az ózon-szennyezőanyagok felhalmozódnak és lassabban oszlanak szét.

