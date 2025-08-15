Itt egy kínai részvény, ami nagyot emelkedhet az elemzők szerint

A kínai közösségi média óriás célárfolyam-konszenzusa több mint 5%-kal, 688 hongkongi dollárra emelkedett a szerdai negyedéves jelentés óta a Bloomberg számításai szerint. Ez az elmúlt öt év második legnagyobb jelentés utáni célár-emelkedése, amelyet csak a DeepSeek mesterséges intelligencia startuppal kapcsolatos márciusi optimizmus múlt felül.
Az új konszenzusos célár 16%-os emelkedési potenciált jelez a következő 12 hónapra a legutóbbi záróárfolyamhoz képest.
Legalább 16 brókercég előrejelzése szerint a vállalat részvényei meghaladhatják a 2021-ben látott történelmi csúcsot, ezzel eltörölve a kínai magánszektor elleni többéves állami fellépés okozta veszteségeket. Az elemzők különösen bizakodóak a jövő kedden megjelenő Valorant Mobile játékkal kapcsolatban, amely várhatóan a második félévi játékbevételek kulcsfontosságú hajtóereje lesz.
A Tencent a júniusi negyedévben 15%-os bevételnövekedést jelentett, elérve a 184,5 milliárd jüant (25,7 milliárd dollárt), felülmúlva az elemzői várakozásokat. A növekedést a legtöbb fő üzletág, köztük a hirdetési szegmens kétszámjegyű bővülése hajtotta, amit a vállalat a mesterséges intelligencia által támogatott fejlesztéseknek tulajdonít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
