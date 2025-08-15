Kettéhasadt a sörpiac: a világ egyik legnagyobb gyártója elárulta, mi áll a háttérben

A fogyasztók egyre inkább elkerülik a korábban kedvelt középkategóriás sörmárkákat, és helyettük vagy a prémium, vagy az olcsóbb alternatívákat választják – jelentette ki csütörtökön a dán Carlsberg sörgyár vezérigazgatója, Aarup-Andersen a CNBC-nek adott interjújában.

Folyamatos kettéválást látunk a fogyasztói preferenciákban. Az emberek vagy a prémium, vagy az olcsóbb márkákat keresik. Így a jelenlegi gazdasági környezetben a középkategóriás márkák kerülnek szorult helyzetbe

– magyarázta a vezérigazgató.

A sörgyártók már több egymást követő negyedéve küzdenek a csökkenő értékesítési volumennel, mivel a fogyasztók ellenállnak a magasabb áraknak és alternatív italok felé fordulnak. A Carlsberg, a világ harmadik legnagyobb sörgyártója csütörtökön jelentette be, hogy a második negyedévben 1,7%-kal csökkentek az organikus értékesítési volumenei, beleértve a San Miguel márka közelmúltbeli elvesztését is, miközben a prémium és alkoholmentes termékei iránti kereslet növekedett.

Hasonló tendenciát mutat a világ legnagyobb sörgyártója, a Budweisert gyártó AB InBev is, amely a vártnál rosszabb, 1,9%-os éves csökkenést jelentett a második negyedéves volumenekben, míg a Heineken értékesítési volumene 0,4%-kal csökkent ugyanebben az időszakban.

A globális fogyasztó jelenleg visszafogja a költekezést... így a volumenek nem úgy áramlanak, mint néhány évvel ezelőtt

– jegyezte meg Aarup-Andersen.

A Carlsberg vezérigazgatója szerint a cégcsoport alapmárkáit – köztük a névadó dán sört, valamint a Tuborg és Kronenbourg márkákat – érinti leginkább a fogyasztói visszafogottság. Nem számít arra, hogy ez a gazdasági ellenszél idén enyhülne, de megjegyezte, hogy a fogyasztók továbbra is hajlandóak szelektíven költeni a prémium termékekre.

Az alap sörkategória visszaesik, míg növekedési kategóriáink ténylegesen növekedést mutatnak

– mondta.

A vezérigazgató hozzátette, hogy az otthoni fogyasztás egyre nagyobb teret nyer, mivel a kocsmákban és éttermekben felszolgált sör folyamatos áremelkedése miatt a vendéglátóhelyeken történő alkoholfogyasztás kevésbé vonzó a fogyasztók számára.

Amit az elmúlt negyedévekben tapasztaltunk, az az, hogy a vendéglátóhelyek – bárok és éttermek – jelenleg nehéz helyzetben vannak. A kiskereskedelem – szupermarketek és boltok – nyernek a vendéglátóhelyek rovására. Nem drámai a változás, de folyamatos az eltolódás

– magyarázta.

