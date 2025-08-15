Robotizációs céget vesz a Delta Group

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Delta Group bejelentette, hogy a Robotizálunk 51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalások eredményesen lezárultak

és a mai napon aláírták a Robotizálunk 51%-os tulajdonrészére vonatkozó adásvételi szerződést a felek.

A Robotizálunk 51%-os üzletrésze az adásvételi szerződésben meghatározott zárási feltételek teljesülésével kerül a Delta Group tulajdonába.

Az akvizícióval és a további üzletfejlesztéssel cél a jövedelmezőség javítása, a szinergikus lehetőségek kihasználása, a rugalmasság erősítése és a cégcsoporton belüli digitalizációs kompetencia biztosítása - áll a Delta Group közleményében.

A Delta árfolyama ma 0,8 százalékos mínuszban van, míg idén 5,3 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ