Robotizációs céget vesz a Delta Group
Portfolio
Aláírták az adásvételi szerződést, melynek keretében a Delta Group megvásárolja a Robotizálunk Kft. 51%-os tulajdonrészét - közölt a Delta a BÉT-en.
A Delta Group bejelentette, hogy a Robotizálunk 51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalások eredményesen lezárultak

és a mai napon aláírták a Robotizálunk 51%-os tulajdonrészére vonatkozó adásvételi szerződést a felek.

A Robotizálunk 51%-os üzletrésze az adásvételi szerződésben meghatározott zárási feltételek teljesülésével kerül a Delta Group tulajdonába.

Az akvizícióval és a további üzletfejlesztéssel cél a jövedelmezőség javítása, a szinergikus lehetőségek kihasználása, a rugalmasság erősítése és a cégcsoporton belüli digitalizációs kompetencia biztosítása - áll a Delta Group közleményében.

A Delta árfolyama ma 0,8 százalékos mínuszban van, míg idén 5,3 százalékot esett.

