  • Megjelenítés
Tőkét emel űr- és védelmi leányvállalatában a 4iG
Üzlet

Tőkét emel űr- és védelmi leányvállalatában a 4iG

Portfolio
A 4iG tőkét emel űr-és védelmi leányvállalatában, első körben mintegy 36 milliárd forintot von be a 4iG SDT - derült ki a 4iG tájékoztatásából.

A 4iG bejelentette, hogy tegnapi nappal alapítói határozatot hozott a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt-be történő több lépcsős tőkebevonás megvalósítása érdekében, légi- és/vagy űriparban megvalósításra kerülő beruházások, valamint a magyar védelmi iparhoz kötődő iparágakban megvalósításra kerülő projektek finanszírozására.

A több lépcsős tőkeemelés első fázisában az iG TECH II. Magántőkealap 75 millió euró, míg az IG Tech III. Magántőkealap 6 milliárd forint,

azaz a két magántőkealap megközelítőleg 36 milliárd forint tőkét emel a 4iG SDTben.

Ezzel 19,7 százalékos, illetve 3,9 százalékos (mindösszesen 23,6%) részesedést szereznek a vállalatban.

Kapcsolódó cikkünk

A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

A 4iG árfolyama idén 109,3 százalékot ralizott, messze felülmúlva a BUX index 32 százalékos emelkedését.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages 2217757853-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-monitor-pénzügy-részvény-tőzsde
Üzlet
Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility