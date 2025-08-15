Tőkét emel űr- és védelmi leányvállalatában a 4iG

A 4iG bejelentette, hogy tegnapi nappal alapítói határozatot hozott a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt-be történő több lépcsős tőkebevonás megvalósítása érdekében, légi- és/vagy űriparban megvalósításra kerülő beruházások, valamint a magyar védelmi iparhoz kötődő iparágakban megvalósításra kerülő projektek finanszírozására.
A több lépcsős tőkeemelés első fázisában az iG TECH II. Magántőkealap 75 millió euró, míg az IG Tech III. Magántőkealap 6 milliárd forint,
azaz a két magántőkealap megközelítőleg 36 milliárd forint tőkét emel a 4iG SDTben.
Ezzel 19,7 százalékos, illetve 3,9 százalékos (mindösszesen 23,6%) részesedést szereznek a vállalatban.
A 4iG árfolyama idén 109,3 százalékot ralizott, messze felülmúlva a BUX index 32 százalékos emelkedését.
