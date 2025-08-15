Történelmi csúcson kezd a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon tapasztalható jó hangulattal összhangban a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdi a napot, a BUX új történelmi csúcsra került rögtön a nyitás után.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékos pluszban van, így jelenleg 105 047 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Akko és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

