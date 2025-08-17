A vállalat közlése szerint a Nyugatiban elérhető kínálat közel megegyezik a töltőállomásokon megszokott menüsorral: hot-dog, pizza wrap, különböző menüajánlatok hideg italokkal és sörökkel, valamint a Fresh Corner kávé. Hozzáteszik, hogy a vásárlók a Mol Move hűségprogram előnyeit is élvezhetik, pontgyűjtéssel és digitális kedvezményekkel.
A Mol már korábban is kísérletezett vasúti jelenléttel: idén nyáron a balatoni InterCityken indított bisztrókocsit, a Déli pályaudvaron pedig egy kis üzlethelyiséget nyitott. A Nyugati egység ezek sorát bővíti, így a vasúton utazók egyre több helyen találkozhatnak a Fresh Corner termékekkel.
Ratatics Péter, a Mol fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója szerint a Fresh Corner mára túlnőtt a töltőállomások világán:
A bisztrókocsik és a pályaudvari jelenlét után most újabb fontos stratégiai lépést tettünk. Hisszük, hogy ezzel a pilot projekttel új távlatokat nyitunk a hazai utasellátásban is.
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hozzátette: „A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi, de a gyakorlatban is mutatja, hogy a MÁV szolgáltatásai minőségben is felzárkóznak. A Fresh Corner révén a vasúti utazás nemcsak olcsóbb, hanem jobb is lehet mindenki számára.”
A Fresh Corner idén ünnepli indulásának tizedik évfordulóját. A koncepció az elmúlt évtizedben forradalmasította a töltőállomási vendéglátást, ahol a minőségi kávé és ételkínálat mellett a kényelmes, barátságos kiszolgálás vált meghatározóvá. A márka sikere számokban is mérhető: 2024-ben világszerte 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesítettek, ebből Magyarországon több mint 10 millió kávé és 12 millió hot-dog fogyott el.
Címlapkép forrása: mol
A Nyugati pályaudvarra is megérkezett a magyar autópályák ikonikus étele
Tovább terjeszkedik a Mol.
Mutatunk egy pofonegyszerű trükköt, ezt bárki ellesheti az amerikai befektetőktől
Egyetlen gazdagító döntés, amit könnyű leutánozni.
Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak
Különleges pillanat.
Öt forduló után szakadtak meg a tárgyalások, brutális vámok a láthatáron
A világ egyik legnagyobb gazdaságáról van szó.
Halálos baleset miatt jelentős fennakadások a balatoni vasúti közlekedésben
Késésekre kell számítani.
Hurrikán van születőben az Atlanti-óceánon, ez pedig az internetes kereséseken is meglátszik
Menéztük a Google számait.
Ez vethet véget a dollár egyeduralmának
Átalakulnak a monetáris verseny szabályai.
Olyan biztonsági malőr történt Amerikában, ami a Trump–Putyin-csúcs minden részletét kiadta
Államtitkokat szórtak el az amerikaik egy nyilvános helyen.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.