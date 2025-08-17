A Nyugati pályaudvarra is megérkezett a magyar autópályák ikonikus étele

Újabb helyszínen jelenik meg a Mol gasztronómiai márkája: a Nyugati pályaudvaron is megnyílt egy Fresh Corner egység, ahol a töltőállomásokról ismert kínálat várja az utasokat. A pilot projekt a MÁV-val közös együttműködés részeként indult, amelynek célja a pályaudvari és vasúti vendéglátás megújítása.

A vállalat közlése szerint a Nyugatiban elérhető kínálat közel megegyezik a töltőállomásokon megszokott menüsorral: hot-dog, pizza wrap, különböző menüajánlatok hideg italokkal és sörökkel, valamint a Fresh Corner kávé. Hozzáteszik, hogy a vásárlók a Mol Move hűségprogram előnyeit is élvezhetik, pontgyűjtéssel és digitális kedvezményekkel.

A Mol már korábban is kísérletezett vasúti jelenléttel: idén nyáron a balatoni InterCityken indított bisztrókocsit, a Déli pályaudvaron pedig egy kis üzlethelyiséget nyitott. A Nyugati egység ezek sorát bővíti, így a vasúton utazók egyre több helyen találkozhatnak a Fresh Corner termékekkel.

Ratatics Péter, a Mol fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója szerint a Fresh Corner mára túlnőtt a töltőállomások világán:

A bisztrókocsik és a pályaudvari jelenlét után most újabb fontos stratégiai lépést tettünk. Hisszük, hogy ezzel a pilot projekttel új távlatokat nyitunk a hazai utasellátásban is.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hozzátette: „A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi, de a gyakorlatban is mutatja, hogy a MÁV szolgáltatásai minőségben is felzárkóznak. A Fresh Corner révén a vasúti utazás nemcsak olcsóbb, hanem jobb is lehet mindenki számára.”

A Fresh Corner idén ünnepli indulásának tizedik évfordulóját. A koncepció az elmúlt évtizedben forradalmasította a töltőállomási vendéglátást, ahol a minőségi kávé és ételkínálat mellett a kényelmes, barátságos kiszolgálás vált meghatározóvá. A márka sikere számokban is mérhető: 2024-ben világszerte 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesítettek, ebből Magyarországon több mint 10 millió kávé és 12 millió hot-dog fogyott el.

