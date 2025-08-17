Szembeszállnak a kormánnyal az Air Canada légiutas-kísérői, folytatódik a sztrájk

A Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete (CUPE) közleményben tudatta, hogy tagjai sztrájkban maradnak, és felkérték az Air Canadát, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz egy "méltányos megállapodás" érdekében.
A légitársaság ennek hatására hétfő estére halasztotta a járatok újraindítását.
Szombaton Mark Carney miniszterelnök kormánya lépéseket tett az ország legnagyobb légitársaságánál dolgozó több mint 10 000 légiutas-kísérő sztrájkjának befejezésére, amikor a Kanadai Ipari Kapcsolatok Testületét (CIRB) kötelező érvényű döntőbíráskodás elrendelésére kérte. A CIRB kiadta a rendelkezést, amelyet az Air Canada kért,
a szakszervezet viszont ellenzett.
A kanadai munkaügyi törvény felhatalmazza a kormányt, hogy a gazdaság védelme érdekében kötelező döntőbíráskodást kérjen a CIRB-től. Bár a kormány tavaly is beavatkozott vasúti és kikötői sztrájkok esetén, rendkívül szokatlan, hogy egy szakszervezet ellenszegüljön a CIRB utasításának.
Az Air Canada eredetileg vasárnap estére tervezte a járatok újraindítását a sztrájk várható befejezését követően, amely szombaton mintegy 700 napi járat felfüggesztését okozta, ami több mint 100 000 utast érintett. A légiutas-kísérők 1985 óta először léptek sztrájkba szombaton, miután hónapokig tartó tárgyalások nem vezettek eredményre az új szerződésről.
A szakszervezet "döbbenetes összeférhetetlenségnek" nevezte, hogy Maryse Tremblay, a CIRB elnöke nem vonult vissza az ügy kezeléséből, mivel korábban az Air Canada vezető jogtanácsosaként dolgozott. Tremblay LinkedIn-profilja szerint 1998 és 2004 között volt a légitársaság jogtanácsosa.
Torontóban más szakszervezetek is csatlakoztak a légiutas-kísérők tiltakozásához.
Azért támogatnak minket, mert látják, hogy jogainkat csorbítják
– mondta Natasha Stea, az Air Canada légiutas-kísérője és helyi szakszervezeti elnök.
A légitársaság már csütörtökön elkezdte törölni járatait a várható leállás miatt. A torontói Pearson nemzetközi repülőtéren az utasok bizonytalanságuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy járataik újraindulnak-e, vagy az Air Canada alternatív megoldásokat kínál.
A vita legvitatottabb kérdése a szakszervezet azon követelése, hogy a légiutas-kísérők kapjanak kompenzációt a járatok közötti földi időre és a beszállítás során végzett munkáért. Jelenleg nagyrészt csak akkor kapnak fizetést, amikor a repülőgép mozgásban van.
A CIRB elrendelte, hogy a március 31-én lejárt kollektív szerződés feltételeit hosszabbítsák meg addig, amíg új megállapodás nem születik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
