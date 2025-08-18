A ChatGPT fejlesztőjének vezére szerint lufi van az AI piacon

Olyan fázisban vagyunk, ahol a befektetők összességében túllelkesednek az AI miatt? Szerintem igen. Az AI a legfontosabb dolog, ami nagyon hosszú ideje történt? Szerintem ez is igaz

- mondta a vezérigazgató, aki a helyzetet a 2000-es évek dotcom-lufijához hasonlította.

Altman ezzel a kijelentéssel csatlakozott más szakértőkhöz és elemzőkhöz, akik növekvő aggodalmukat fejezték az AI-ba történő túlzott befektetések miatt. Hasonló figyelmeztetéseket fogalmazott meg Joe Tsai, az Alibaba társalapítója, Ray Dalio a Bridgewater Associates-től és Torsten Slok, az Apollo Global Management vezető közgazdásza is.

Ray Wang, a Constellation Research vezérigazgatója szerint Altman megjegyzései részben megalapozottak, de a kockázatok vállalatonként eltérőek.

Az AI-ba és félvezetőkbe történő szélesebb körű befektetés szempontjából nem látom lufinak. Az ellátási lánc alapjai erősek, és az AI trend hosszú távon támogatja a folyamatos befektetéseket

- nyilatkozta.

Ugyanakkor hozzátette, hogy egyre több spekulatív tőke áramlik gyengébb fundamentumokkal rendelkező vállalatokba, ami túlértékeltséget hozhat létre a piacon.

Altman a CNBC-nek korábban elmondta, hogy az OpenAI éves bevétele várhatóan meghaladja a 20 milliárd dollárt idén, de a cég továbbra is veszteséges. A vállalat legújabb GPT-5 AI modelljének bevezetése sem volt zökkenőmentes, egyes kritikusok szerint kevésbé intuitív érzést keltett, ami miatt a cég visszaállította a korábbi GPT-4 modellek elérhetőségét a fizető ügyfelek számára.

A vezérigazgató óvatosabbá vált az AI-ipar előrejelzéseivel kapcsolatban is. A CNBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy szerinte az általános mesterséges intelligencia (AGI) kifejezés veszít jelentőségéből.

A befektetők bizalma ennek ellenére erős maradt az OpenAI iránt. A CNBC pénteken megerősítette, hogy a vállalat körülbelül 6 milliárd dollár értékű részvényeladásra készül egy másodlagos értékesítés keretében, ami nagyjából 500 milliárd dollárra értékelné a céget. Márciusban még 300 milliárd dollárra értékelték a vállalatot.

Altman elmondta, hogy a cég várhatóan több ezer milliárd dollárt fog költeni adatközpontjainak kiépítésére a "nem túl távoli jövőben", és jelezte, hogy a vállalat érdeklődne a Chrome megvásárlása iránt, ha az amerikai kormány arra kényszerítené a Google-t, hogy eladja azt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ