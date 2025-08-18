Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak

Hat demokrata szenátor pénteken nyílt levelet intézett Donald Trump elnökhöz, amelyben kérik, hogy vizsgálja felül döntését, miszerint az Nvidia és az Advanced Micro Devices (AMD) mesterséges intelligencia chipeket értékesíthet Kínának, cserébe az eladásokból származó bevétel 15%-áért.
A levelet Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Christopher Coons és Elizabeth Warren szenátorok írták alá, válaszul Trump augusztus 11-i bejelentésére, amely szerint az Nvidia és az AMD exportengedélyekért cserébe a kínai chipeladásokból származó bevételük 15%-át fizetik az amerikai kormánynak.
Nemzetbiztonságunk és katonai készültségünk azon alapul, hogy az amerikai innovátorok a világ legjobb technológiáját fejlesztik és gyártják, valamint fenntartják ezt a minőségi előnyt az érzékeny területeken. Az Egyesült Államok részben azért volt sikeres ennek az előnynek a fenntartásában, mert képes volt megtagadni az ellenfelektől a hozzáférést ezekhez a technológiákhoz
- áll a levélben.
A szenátorok figyelmeztetnek, hogy a fejlett AI-chipek - különösen az Nvidia H20 és az AMD MI308 chipek - Kínának történő értékesítése erősítheti az ország katonai rendszereit, amit az Nvidia tagad. A vállalat közleménye szerint:
A H20 nem javítaná senki katonai képességeit, de a fejlesztők támogatásának világszerte történő megszerzésében, és az AI-versenyben való győzelemben is segítette volna Amerikát.
A demokrata szenátorok részletes választ kértek az adminisztrációtól augusztus 22-ig az Nvidia és AMD jelenlegi megállapodásával kapcsolatban, valamint minden hasonló, más vállalatokkal kötött megállapodásról.
Annak ellenére, hogy Trump engedélyezte a chipeladásokat, már most világossá vált, hogy Kína nem fogadja tárt karokkal az Nvidiát. A Bloomberg információi szerint az ország arra ösztönzi a technológiai vállalatokat, hogy kerüljék az amerikai vállalatok chipjeinek vásárlását. A The Information egy külön jelentésben arról számolt be, hogy a kínai szabályozók utasították a nagy technológiai vállalatokat, köztük a ByteDance-t, az Alibabát és a Tencentet, hogy függesszék fel az Nvidia-chipek vásárlását, amíg a nemzetbiztonsági felülvizsgálat be nem fejeződik.
