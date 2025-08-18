Átalakul a Lindab

A Lindab értékesíti profil termékekkel foglalkozó üzletágát és légtechnikai cégként folytatja működését Magyarországon – közölte a társaság.

A Lindab megállapodást írt alá magyarországi profil termékekkel foglalkozó üzletágának értékesítéséről.

A Lindab magyarországi profil termékekkel – úgy mint tetők, falpanelek és ereszcsatorna rendszerek – foglalkozó tevékenysége mintegy 60 főt foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelítőleg 4,7 milliárd forint. A tevékenység magában foglalja a gyártást, a raktározást és az értékesítést.

A Lindab Kft. Légtechnika üzletága nem része az értékesítésnek, a továbbiakban is a Lindab Csoport tagjaként, zavartalanul folytatja működését a magyar piacon.

A Profil üzletágat egy helyi magyar cég vásárolja meg, amely a ROVA-SK a.s. leányvállalata. A tulajdonosok korábban, 2025 februárjában a Lindab szlovákiai leányvállalatát is megvásárolták. A magyarországi cég a jövőben a Lindab számos profil termékének forgalmazójaként működik tovább.

A tranzakció várhatóan az idei év negyedik negyedévében zárul le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images