  • Megjelenítés
Átalakul a Lindab
Üzlet

Átalakul a Lindab

Portfolio
A Lindab értékesíti profil termékekkel foglalkozó üzletágát és légtechnikai cégként folytatja működését Magyarországon – közölte a társaság.

A Lindab megállapodást írt alá magyarországi profil termékekkel foglalkozó üzletágának értékesítéséről.

A Lindab magyarországi profil termékekkel – úgy mint tetők, falpanelek és ereszcsatorna rendszerek – foglalkozó tevékenysége mintegy 60 főt foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelítőleg 4,7 milliárd forint. A tevékenység magában foglalja a gyártást, a raktározást és az értékesítést.

A Lindab Kft. Légtechnika üzletága nem része az értékesítésnek, a továbbiakban is a Lindab Csoport tagjaként, zavartalanul folytatja működését a magyar piacon.

A Profil üzletágat egy helyi magyar cég vásárolja meg, amely a ROVA-SK a.s. leányvállalata. A tulajdonosok korábban, 2025 februárjában a Lindab szlovákiai leányvállalatát is megvásárolták. A magyarországi cég a jövőben a Lindab számos profil termékének forgalmazójaként működik tovább.

A tranzakció várhatóan az idei év negyedik negyedévében zárul le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
mesterséges intelligencia ai chatgpt
Üzlet
Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak
Pénzcentrum
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility