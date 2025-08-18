  • Megjelenítés
Csúcson zárt a magyar tőzsde
Csúcson zárt a magyar tőzsde

Miközben az európai tőzsdéken jellemzően esést lehetett ma látni, a magyar piac látványosan felülteljesítő volt, és a BUX index új történelmi zárócsúcsot is beállított.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Akko árfolyama 3,7 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,5 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,0 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 4,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
