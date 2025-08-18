  • Megjelenítés
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Üzlet

Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

Portfolio
Kissé emelkednek az európai tőzsdék a hétfői nyitásban, a BUX hasonlóképp minimális pluszban kezdte a napot.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,2 százalékos pluszban van, így jelenleg 105 383 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll. Míg az OTP árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Graphisoft Park és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az AutoWallis indítja a napot, utóbbi ma reggel tette közzé féléves számait.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Változások a Mol vezetésében

Most is ugyanaz a dolog állította meg az OTP menetelését, mint már sokszor - Mekkora esés jöhet?

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-88392145-árfolyam-befektetés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Feszülten várják a piacok a mai nagy találkozót
Pénzcentrum
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility