Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

Kissé emelkednek az európai tőzsdék a hétfői nyitásban, a BUX hasonlóképp minimális pluszban kezdte a napot.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,2 százalékos pluszban van, így jelenleg 105 383 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll. Míg az OTP árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Graphisoft Park és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az AutoWallis indítja a napot, utóbbi ma reggel tette közzé féléves számait.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

