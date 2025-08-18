  • Megjelenítés
Feszülten várják a piacok a mai nagy találkozót
Feszülten várják a piacok a mai nagy találkozót

Portfolio
A geopolitikai eseményekre figyelnek a befektetők a hét első részében, a pénteki Putyin-Trump találkozó után ma Volodimir Zelenszkij, és több másik európai vezető érkezik a Fehér Házba megvitatni az ukrajnai béke feltételeit. Az ukrán elnökre valószínűleg nagy nyomás fog nehezedni, hogy alkut kössön - Trump a közösségi médiában arról írt, hogy Zelenszkij szinte azonnal le tudná zárni a háborút, ha akarná. Eközben a tőzsdéken jellemzően felemás hangulat látszik, Ázsiában emelkedtek a piacok, és Európában viszont iránykeresés jellemző.
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer

A Novo Nordisk részvényei emelkedtek, miután a vállalat Wegovy nevű fogyasztószerét az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy súlyos májbetegség kezelésére, megelőzve ezzel versenytársát, az Eli Lilly-t - számolt be a Bloomberg.

Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer
Vegyes mozgások Európában

Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,2 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,3 százalékos mínuszban kezdett.

Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

Kissé emelkednek az európai tőzsdék a hétfői nyitásban, a BUX hasonlóképp minimális pluszban kezdte a napot.

Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Rekordbevétel az AutoWallisnál

A relatíve gyengébb első negyedév után az AutoWallis javuló teljesítményről számolt be a második negyedévet illetően. A cég autóértékesítése és bevétele is rekordot döntött, miközben az EBITDA az első negyedévi jelentősebb visszaesés után ismét érdemi növekedést mutatott.

Rekordbevétel az AutoWallisnál
Emelkedéssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,87 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,02 százalékkal került feljebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,45 százalékot emelkedhet, a CAC 0,22 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Magyar adatokkal indul a nap: reggel érkeznek az MNB nemzetközi tartalékai, valamint az államháztartás és a háztartások pénzügyi számlái a második negyedévből. Ezek fontos képet adnak arról, hogyan alakult az ország külső pénzügyi pozíciója, illetve a háztartások megtakarítási magatartása. Délután az Egyesült Államokban jön a NAHB házárindex, amely a lakásépítők bizalmát méri, így előretekintő jelzés az ingatlanpiaci folyamatokról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 946,12 0,1% 1,7% 2,1% 5,6% 10,8% 60,9%
S&P 500 6 449,8 -0,3% 0,9% 3,3% 9,7% 16,4% 91,2%
Nasdaq 23 712,07 -0,5% 0,4% 3,6% 12,8% 21,7% 112,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 43 378,31 1,7% 3,7% 9,3% 8,7% 18,1% 86,3%
Hang Seng 25 270,07 -1,0% 1,7% 2,8% 26,0% 47,7% 0,3%
CSI 300 4 202,35 0,7% 2,4% 4,6% 6,8% 25,7% -10,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 359,3 -0,1% 0,8% 1,2% 22,4% 34,0% 88,8%
CAC 7 923,45 0,7% 2,3% 2,0% 7,4% 6,7% 59,7%
FTSE 9 138,9 -0,4% 0,5% 2,2% 11,8% 9,5% 50,1%
FTSE MIB 42 653,97 0,0% 2,5% 6,8% 24,8% 31,9% 113,0%
IBEX 15 277,2 0,5% 3,1% 10,1% 31,8% 40,3% 113,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 146,6 0,4% 0,8% 5,4% 32,5% 46,7% 187,3%
ATX 4 846,17 1,6% 2,7% 8,7% 32,3% 33,5% 115,7%
PX 2 322,13 0,8% 1,6% 6,8% 31,9% 47,7% 154,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 670 1,2% 0,8% 9,8% 41,4% 73,3% 177,1%
Mol 2 976 -0,8% -0,7% -1,6% 9,0% 9,0% 68,1%
Richter 10 510 -0,2% 0,3% 4,1% 1,1% 1,4% 46,0%
Magyar Telekom 1 918 0,7% 5,5% 7,2% 50,5% 79,9% 400,8%
Nyersanyagok              
WTI 63,78 -1,9% -1,8% -5,9% -12,0% -19,9% 51,8%
Brent 65,81 -1,6% -1,2% -4,3% -11,9% -19,2% 46,5%
Arany 3 342,57 0,2% -1,4% -0,1% 27,3% 36,0% 71,6%
Devizák              
EURHUF 394,8750 -0,1% -0,1% -1,4% -4,0% -0,1% 14,1%
USDHUF 337,1542 -0,6% -0,6% -2,2% -15,1% -6,4% 15,3%
GBPHUF 457,7749 -0,3% 0,2% -0,9% -8,0% -1,2% 19,5%
EURUSD 1,1712 0,4% 0,5% 0,8% 13,1% 6,6% -1,0%
USDJPY 147,4850 0,0% -0,2% -0,9% -6,2% -1,0% 38,5%
GBPUSD 1,3559 0,0% 0,9% 1,2% 8,3% 5,5% 3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 117 446 -0,8% 0,7% -0,3% 24,4% 104,1% 897,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 0,8% 0,9% -3,9% -5,8% 10,0% 520,2%
10 éves német állampapírhozam 2,74 2,7% 3,4% 2,2% 15,8% 24,2% -712,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 0,0% 0,3% 0,3% 6,0% 11,4% 206,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
