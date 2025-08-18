Hatalmas üzletet kötött a WING, több mint 200 milliárd forint a tét

Az ügylet eredményeképpen a Resi4Rent portfóliójának 18 lakóingatlanprojektje kerül a hamburgi székhelyű, TAG Immobilien csoporthoz tartozó Vantage Development tulajdonába.
Az eladásról szóló megállapodás a lengyel versenyhivatal jóváhagyása után válik hatályossá. A tranzakcióval 18 darab,
összesen 5322 lakást számláló ingatlan kerül új tulajdonoshoz,
amelyek hat lengyel nagyvárosban – Varsóban, Krakkóban, Gdańskban, Wrocławban, Łódźban és Poznańban – találhatók.
Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Resi4Rent Lengyelország piacvezető intézményi bérlakásplatformja közel 10 ezer lakóegységgel. A portfólió értékesítése is megerősíti, hogy a WING Csoport a régió ingatlanszektorának meghatározó szereplője. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon is jelentős lakóingatlan portfólióval rendelkeznek: a LIVING fejlesztésében eddig több mint 2 ezer lakást adtak át Budapesten, és cél, hogy a következő években tovább bővítsék a lakásállományt a magyar piacon, és jelen legyenek más nagyvárosokban is.
A WING Magyarország egyik vezető ingatlanfejlesztő és -beruházó vállalata, Németországban, Lengyelországban és Magyarországon összesen 5,5 millió négyzetméter alapterületű fejlesztett portfólióval rendelkezik. Az 1999-ben alapított WING a magyar ingatlanpiac minden szegmensében aktív: az irodaprojekteken kívül portfóliójának részét képezik ipari, kiskereskedelmi, szállodai, valamint a lakóingatlanok. Működése alatt közel 800 milliárd forint értékű befektetést eszközölt ingatlanfejlesztésbe Magyarországon, amely összesen mintegy 1,4 millió négyzetméter alapterületű ingatlant fed le.
