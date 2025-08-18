  • Megjelenítés
Ilyen sem volt még: többet költ külföldi gyárakra a kínai autóipar, mint belföldön
Ilyen sem volt még: többet költ külföldi gyárakra a kínai autóipar, mint belföldön

A kínai elektromos autógyártók egyre nagyobb összegeket fektetnek be külföldi gyárakba, miközben fokozzák a versenyt a Teslával és más globális autógyártókkal szemben - írta a CNBC.

A Rhodium Group amerikai tanácsadó cég hétfőn közzétett jelentése szerint (a 2014 óta gyűjtött adatok alapján) tavaly fordult elő először olyan,

hogy a kínai elektromos autóipari ellátási lánc többet fektetett be külföldön, mint otthon.

A bejelentett külföldi befektetések 74 százaléka akkumulátorgyárakba irányult, de a jelentés kiemeli, hogy az összeszerelő üzemekbe történő beruházások is gyorsan növekednek. A kiadások hátterében az otthoni intenzív verseny és az exportra kivetett magasabb vámok állnak.

A kínai elektromos autóipar belföldi gyártási beruházásai 2024-ben jelentősen, 41 milliárd dollárról 15 milliárd dollárra csökkentek, miután 2022-ben még 90 milliárd dollár feletti csúcsot értek el a bejelentett projektek.

Bár a külföldi befektetések továbbra is jóval alacsonyabbak, 2024-ben először sikerült kis mértékben meghaladniuk a belföldi szintet.

A Rhodium pontos számot nem közölt arról, hogy mennyi volt a külföldi beruházások értéke.

Több, az elmúlt években bejelentett külföldi gyárprojekt már megkezdte működését.

  • A Great Wall Motor a hétvégén jelentette be, hogy pénteken megnyitotta első brazíliai gyárát, és fontolgatja egy újabb üzem létesítését a régióban.
  • A BYD szintén megkezdte a termelést első brazíliai gyárában júliusban, annak ellenére, hogy korábban munkajogi gyakorlatok miatt megbírságolták. A kínai elektromos autógyártó idén júliusig több mint 545 000 autót értékesített külföldön, meghaladva a 2024-es teljes évi 417 000 járművet.
  • Júniusban a kínai akkumulátorgyártó Envision hivatalosan is megkezdte a termelést első franciaországi gyárában.

A Rhodium jelentése szerint azonban a kínai elektromos autóipar által bejelentett összes külföldi gyártási tervnek csak 25 százaléka valósult meg, ami jóval elmarad a hazai 45 százalékos aránytól. A külföldi projektek kétszer nagyobb valószínűséggel kerülnek törlésre - írja a Rhodium.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a kínai cégeknek kezelniük kell Peking növekvő aggodalmát a technológiai szivárgás, a munkahelyek elvesztése és az ipari kiüresedés miatt, ami a stratégiai ágazatokban szigorúbb ellenőrzést eredményezhet a külföldi befektetések felett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

