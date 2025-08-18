  • Megjelenítés
Lefordultak az európai tőzsdék
Lefordultak az európai tőzsdék

Lefordultak az európai tőzsdék hétfőn, ez alól a BUX sem kivétel, kis mínuszban áll a magyar piac a kereskedési nap felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek közül a Mol árfolyama 0,5 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama stagnál. Az OTP árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 1,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,21 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
