Megszólalt a Mol a Barátság vezeték elleni támadásról
Folyamatban van a Barátság kőolajvezeték helyreállítása, az átmeneti leállás nem veszélyezteti a régió ellátásbiztonságát – közölte a Mol a Portfolio kérdésére. A Magyarországot olajjal ellátó vezetéket hétfőn érte újabb támadás, ami miatt le kellett állítani a szállítást.

Újabb támadás érte hétfőn a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezetéket, az ukrajnai háború kitörése óta nem először. Szijjártó Péter külügyminiszter délelőtt Ukrajnát vádolta meg a támadással, illetve burkoltan megfenyegette az országot, hogy a magyar fél nagyban segíti az ukrán áramellátást.

Estére a Mol válaszolt a Portfolio megkeresésére, elmondásuk szerint jelenleg is zajlik a műszaki helyreállítás a sérülés után a vezetéken. Amint ez befejeződik, a nyersolajszállítások újraindulhatnak.

A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált

- tette hozzá a Mol.

Címlapkép forrása: Portfolio

Fórum

