Minden szem a Fehér Házra szegeződik - Kivárnak a befektetők

Nincs igazán határozott irány az amerikai tőzsdéken a kereskedés első perceiben: a Dow stagnál, míg az S&P 500 és a Nasdaq minimálisnak mondható, 0,1 százalékos mínuszban van. Van is ok az óvatosságra, hiszen számos kiemelt esemény van a héten, beleértve az amerikai fogyasztók állapotáról fontos jelzéseket szolgáltató kiskereskedői gyorsjelentéseket (Home Depot, Lowe's, Walmart, Target), illetve Jerome Powell jegybankelnök Jackson Hole-i beszédét. Emellett a befektetők Donald Trump és Volodimir Zeleszkij, illetve az európai vezetők tárgyalását is várják, bár ennek inkább az európai, sem mint az amerikai piacok szempontjából lehet nagyobb jelentősége.

