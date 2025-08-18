Minden szem a Fehér Házra szegeződik - Kivárnak a befektetők

Nagyot szólhat Trump új terve: állami tulajdon az Intelben?
A Trump-adminisztráció fontolgatja, hogy 10%-os részesedést szerezzen az amerikai Intel chipgyártó vállalatban - jelentette a Bloomberg News hétfőn.
Minimális mínuszok a Wall Streeten
A kereskedés első felében a Dow minimális, néhány pontos mínuszban áll, az S&P-500 0,1%-kal, a Nasdaq pedig 0,2%-kal áll pénteki záróértéke alatt.
Csúcson zárt a magyar tőzsde
Miközben az európai tőzsdéken jellemzően esést lehetett ma látni, a magyar piac látványosan felülteljesítő volt, és a BUX index új történelmi zárócsúcsot is beállított.
Iránykeresés az USA-ban
Nincs igazán határozott irány az amerikai tőzsdéken a kereskedés első perceiben: a Dow stagnál, míg az S&P 500 és a Nasdaq minimálisnak mondható, 0,1 százalékos mínuszban van. Van is ok az óvatosságra, hiszen számos kiemelt esemény van a héten, beleértve az amerikai fogyasztók állapotáról fontos jelzéseket szolgáltató kiskereskedői gyorsjelentéseket (Home Depot, Lowe's, Walmart, Target), illetve Jerome Powell jegybankelnök Jackson Hole-i beszédét. Emellett a befektetők Donald Trump és Volodimir Zeleszkij, illetve az európai vezetők tárgyalását is várják, bár ennek inkább az európai, sem mint az amerikai piacok szempontjából lehet nagyobb jelentősége.
Sorsdöntő esemény lesz a héten, ami egy neves stratéga szerint akár 15 százalékos zuhanást is hozhat a tőzsdén
A részvénypiacok rekordközeli szinten állnak, de a Fed elnökének közelgő beszéde kockázatot jelenthet a befektetők számára, és komoly esést válthat ki a tőzsdéken a következő hónapokban - számolt be a MarketWatch.
Kis esés Európában
Délutánra negatívba fordult a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos, a CAC 0,8 százalékos mínuszban van, míg a FTSE 100 0,1 százalékot esett. A régiót összefogó Stoxx 600 index 0,2 százalékkal került lejjebb, miközben a BUX index továbbra is relatíve felülteljesítő, bár csak stagnál a hazai benchmark.
Lefordultak az európai tőzsdék
Lefordultak az európai tőzsdék hétfőn, ez alól a BUX sem kivétel, kis mínuszban áll a magyar piac a kereskedési nap felénél.
Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak
Hat demokrata szenátor nyílt levélben kéri Trumpot, hogy gondolja újra az AI-chipek Kínában történő értékesítésének engedélyezését - tudósított a CNBC.
Óvatos mozgások
Továbbra is mérsékelt elmozdulások láthatók az európai tőzsdéken, többségében esnek a vezető részvényindexek. A magyar piac közben igyekszik tartani az emelkedést, miután rögtön a nyitás után új napon belüli történelmi csúcsra ment a BUX, bár az OTP esése nyomást helyez az indexre.
A ChatGPT fejlesztőjének vezére szerint lufi van az AI piacon
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint az AI piacon lufi alakul ki, hasonlóan ahhoz, ami a 2000-es években láttunk - tudósított a CNBC.
Goldman Sachs: a lakossági befektetők kezében van a tőzsdék sorsa
A Goldman Sachs elemzői szerint a lakossági befektetők döntő tényezővé váltak az amerikai részvénypiacon, aktivitásuk szorosan összefügg a piac irányával, és egyre inkább a technológiai és ciklikus fogyasztói részvényekre koncentrálódik - jelentette a Seeking Alpha.
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer
A Novo Nordisk részvényei emelkedtek, miután a vállalat Wegovy nevű fogyasztószerét az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy súlyos májbetegség kezelésére, megelőzve ezzel versenytársát, az Eli Lilly-t - számolt be a Bloomberg.
Vegyes mozgások Európában
Iránykereséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,2 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,3 százalékos mínuszban kezdett.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Kissé emelkednek az európai tőzsdék a hétfői nyitásban, a BUX hasonlóképp minimális pluszban kezdte a napot.
Rekordbevétel az AutoWallisnál
A relatíve gyengébb első negyedév után az AutoWallis javuló teljesítményről számolt be a második negyedévet illetően. A cég autóértékesítése és bevétele is rekordot döntött, miközben az EBITDA az első negyedévi jelentősebb visszaesés után ismét érdemi növekedést mutatott.
Emelkedéssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,87 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,02 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,45 százalékot emelkedhet, a CAC 0,22 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Magyar adatokkal indul a nap: reggel érkeznek az MNB nemzetközi tartalékai, valamint az államháztartás és a háztartások pénzügyi számlái a második negyedévből. Ezek fontos képet adnak arról, hogyan alakult az ország külső pénzügyi pozíciója, illetve a háztartások megtakarítási magatartása. Délután az Egyesült Államokban jön a NAHB házárindex, amely a lakásépítők bizalmát méri, így előretekintő jelzés az ingatlanpiaci folyamatokról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 946,12
|0,1%
|1,7%
|2,1%
|5,6%
|10,8%
|60,9%
|S&P 500
|6 449,8
|-0,3%
|0,9%
|3,3%
|9,7%
|16,4%
|91,2%
|Nasdaq
|23 712,07
|-0,5%
|0,4%
|3,6%
|12,8%
|21,7%
|112,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 378,31
|1,7%
|3,7%
|9,3%
|8,7%
|18,1%
|86,3%
|Hang Seng
|25 270,07
|-1,0%
|1,7%
|2,8%
|26,0%
|47,7%
|0,3%
|CSI 300
|4 202,35
|0,7%
|2,4%
|4,6%
|6,8%
|25,7%
|-10,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 359,3
|-0,1%
|0,8%
|1,2%
|22,4%
|34,0%
|88,8%
|CAC
|7 923,45
|0,7%
|2,3%
|2,0%
|7,4%
|6,7%
|59,7%
|FTSE
|9 138,9
|-0,4%
|0,5%
|2,2%
|11,8%
|9,5%
|50,1%
|FTSE MIB
|42 653,97
|0,0%
|2,5%
|6,8%
|24,8%
|31,9%
|113,0%
|IBEX
|15 277,2
|0,5%
|3,1%
|10,1%
|31,8%
|40,3%
|113,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 146,6
|0,4%
|0,8%
|5,4%
|32,5%
|46,7%
|187,3%
|ATX
|4 846,17
|1,6%
|2,7%
|8,7%
|32,3%
|33,5%
|115,7%
|PX
|2 322,13
|0,8%
|1,6%
|6,8%
|31,9%
|47,7%
|154,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 670
|1,2%
|0,8%
|9,8%
|41,4%
|73,3%
|177,1%
|Mol
|2 976
|-0,8%
|-0,7%
|-1,6%
|9,0%
|9,0%
|68,1%
|Richter
|10 510
|-0,2%
|0,3%
|4,1%
|1,1%
|1,4%
|46,0%
|Magyar Telekom
|1 918
|0,7%
|5,5%
|7,2%
|50,5%
|79,9%
|400,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,78
|-1,9%
|-1,8%
|-5,9%
|-12,0%
|-19,9%
|51,8%
|Brent
|65,81
|-1,6%
|-1,2%
|-4,3%
|-11,9%
|-19,2%
|46,5%
|Arany
|3 342,57
|0,2%
|-1,4%
|-0,1%
|27,3%
|36,0%
|71,6%
|Devizák
|EURHUF
|394,8750
|-0,1%
|-0,1%
|-1,4%
|-4,0%
|-0,1%
|14,1%
|USDHUF
|337,1542
|-0,6%
|-0,6%
|-2,2%
|-15,1%
|-6,4%
|15,3%
|GBPHUF
|457,7749
|-0,3%
|0,2%
|-0,9%
|-8,0%
|-1,2%
|19,5%
|EURUSD
|1,1712
|0,4%
|0,5%
|0,8%
|13,1%
|6,6%
|-1,0%
|USDJPY
|147,4850
|0,0%
|-0,2%
|-0,9%
|-6,2%
|-1,0%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3559
|0,0%
|0,9%
|1,2%
|8,3%
|5,5%
|3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|117 446
|-0,8%
|0,7%
|-0,3%
|24,4%
|104,1%
|897,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|0,8%
|0,9%
|-3,9%
|-5,8%
|10,0%
|520,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|2,7%
|3,4%
|2,2%
|15,8%
|24,2%
|-712,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|0,0%
|0,3%
|0,3%
|6,0%
|11,4%
|206,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
